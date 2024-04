El Colegio Farmacéutico avala el uso de la vacuna contra el dengue

Compartir esta noticia:

El Colegio Farmacéutico de la provincia de La Pampa consideró que la vacuna contra el dengue “es efectiva y segura dado que está aprobada por el ANMAT, una agencia de validación de medicamentos prestigiosa, no solo en Argentina sino en América”.









“Somos conscientes que el precio no acompaña en absoluto”, señaló el presidente del Colegio, Miguel Osio. “Es un valor inalcanzable para el común de la gente”, agregó. Al respecto, indicó que “el alto costo de la misma es el principal argumento no expresado para no incluirla en el calendario oficial de vacunación”.

Acerca de los repelentes, “vemos con preocupación la falta de los mismos porque la industria nacional no da abasto, habida cuenta que ha tenido un cálculo de acuerdo a la demanda habitual del producto, que por cierto este año creció sustancialmente conforme ha crecido la cantidad del mosquito vector”, dijo Osio.

“Estamos de acuerdo con la producción que están realizando algunos laboratorios de producción pública, como la Universidad Nacional del Chaco Austral”, añadió.

Además, el presidente de la entidad remarcó la necesidad de aplicar las medidas de prevención difundidas por el Ministerio de Salud de la provincia. “Lo importante en todo caso es no ignorar la problemática del dengue”, sostuvo Osio.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios