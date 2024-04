Las tres centrales obreras pedirán a legisladores nacionales que no acompañen el DNU de Milei

Compartir esta noticia:

En conferencia de prensa, integrantes de las tres centrales obreras adelantaron que enviarán un petitorio a representantes nacionales pampeanos en la Cámara baja para que no acompañen el DNU 70/2023. “Es la herramienta política que tiene el gobierno para avalar despidos, tarifazos y quitas de derecho a trabajadores”.

Integrantes de las tres centrales obreras con representación en La Pampa, la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de las y los Trabajadores brindaron una conferencia de prensa y adelantaron que exigirán a las y los diputados nacionales de La Pampa que rechacen el DNU 70/2023.

Además, adelantaron que harán el mismo pedido el sábado 6 de abril en la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical.

“Esta convocatoria de las tres centrales es porque tenemos una preocupación por lo que atravesamos en el país, ya que la política que está llevando adelante el presidente Milei nos golpea a todas las trabajadoras y trabajadores de la República Argentina”, dijo el secretario general de la CGT. “Por eso, les vamos a pedir el rechazo de diputados nacionales pampeanos al DNU”, agregó.

“Y en lo sanitario con el dengue, si bien en nuestra Provincia todavía no está tan instalado, pero hay provincias del norte que ya no tienen camas para internar a trabajadores y trabajadoras de nuestra Patria”, señaló. “Tenemos un ministro de Salud que no lo conocemos y ni se ocupa del tema del dengue, sobre todo en el norte del país”, agregó.

El dirigente de la CTA de los Trabajadores, Carlos Urmente, agregó que “nos reunimos para tratar el tema del DNU y lo que vamos a hacer las tres centrales es entregarle un petitorio a cada representante, legislador nacional para que vote por el no al DNU”.

“A nuestros legisladores de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y Propuesta Federal, les alcanzaremos un petitorio para que rechacen el DNU, que es la herramienta política que tiene hoy el gobierno para hacer despidos, tarifazos y quita de derechos a los trabajadores. Además, el sábado iremos a la Convención Radical, para plantear la necesidad de que la diputada nacional, Marcela Coli, no vote al DNU. Lo mismo haremos con los diputados nacionales de Unión por la Patria y con el diputado nacional del PRO”, cerró Urmente.

