Más deuda en dólares, la estrategia de Milei para sacar el cepo

El presidente dijo que buscará conseguir 15.000 millones de dólares para salir del cepo. Además aseguró que tiene unas 3.000 reformas más que hacer y aclaró cuándo buscará avanzar con ellas. Insultó a los que adelantan que devaluará.









El presidente, Javier Milei, ratificó que quiere conseguir 15.000 millones de dólares más para salir del cepo al dólar pero agregó que no piensa conseguirlos solamente a través del FMI sino también mediante préstamos de otros países y de fondos privados.

«Para salir del cepo necesitamos 15.000 millones de dólares», precisó Milei, y añadió que hay «distintas vías (para conseguirlos)», y que una de ellas es que el FMI trabaje como auditor que aporte una parte», pero que otra podría provenir de «fondos de otros países con los que Argentina tiene comercio fluido», y una tercera parte de «fondos de inversión».

«Por ejemplo, para hacerlo fácil, (podríamos conseguir) 5000 millones de dólares» de cada uno de estos tres orígenes, señaló en una entrevista que brindó a Bloomberg y que se conoció este viernes.

Además, el Presidente anticipó que tiene en total «3.000 reformas» más que hacer además de las 1.000 que ya implementó o que buscó implementar en estos meses. Pero aclaró que buscará avanzar con esas otras 3.000 «el 11 de diciembre de 2025», una vez que asuma el nuevo Congreso en el que espera tener un mejor número tras las elecciones de medio término.

Por otra parte, aunque raitificó que el objetivo «a largo plazo» sigue siendo la dolarización, afirmó que «nosotros siempre hemos hablado, en rigor, de competencia de monedas», y que la complicación es que «hay una cuestión de instrumentación» que se relaciona con que «nosotros recibimos un Banco Central absolutamente quebrado de reservas internacionales netas negativas en 11.500 millones de dólares».

Del mismo modo, ratificó que no habrá un nuevo salto devaluatorio como el de diciembre pasado y dijo que esa idea es una «estupidez». «No tiene ningún sentido hacer eso», afirmó, y añadió que «la pregunta es por qué yo tengo que hacer saltar el tipo de cambio hoy si el el tipo de cambio libre paralelo coincide con el oficial. Qué tipo de estupidez es esa de que tengo que hacer saltar el tipo de cambio cuando en realidad el tipo de cambio está alineado con el del mercado».

Igualmente, afirmó que «en cuanto nosotros terminemos de limpiar el balance del Banco Central y terminemos la reforma financiera automáticamente vamos a ir a un tipo de cambio totalmente libre».

Acerca de la quita de subsidios, Milei afirmó que buscará una normalización gradual, con la idea de recomponer tarifas recién en un plazo de tres años, para evitar un fallo adverso de la Corte Suprema. «Se puede hacer de corto (plazo) o se puede repartir en el tiempo. Si lo hacemos torpemente, eso lo va a frenar la Corte Suprema», como ya había hecho el máximo tribunal «con el gobierno de Macri».

«Hay subas de tarifas, pero si no lo acompaña la demanda porque no la puede pagar entonces se tiene un problema muchísimo mayor. Lo vamos a hacer pero de un modo que la Corte no lo frene, es decir, en tres años», agregó.

Sobre China, el jefe de Estado ratificó no estar «alineado con comunistas», aunque al referirse al swap en yuanes señaló que «es un acuerdo que se hizo y que tiene que ver con el intercambio comercial de los países». «No voy a estar modificando los acuerdos comerciales porque creo que son acuerdos comerciales entre privados, porque así como nosotros tenemos una parte en el Banco Central nuestro ellos tienen la contraparte en el banco central de ellos. Por lo tanto eso tampoco es un problema».

También dijo que «no es un problema» el carácter de la supuesta estación espacial que China quiere construir en Tierra del Fuego, y que Estados Unidos denuncia que tiene propósitos militares porque iniciará «una auditoría y una inspección» para evaluar el asunto.

Al ser consultado por el proteccionismo de Donald Trump, en contraposición al liberalismo extremo que él mismo propone, Milei valoró que el expresidente norteamericano «identificó correctamente quién es el enemigo, que es el socialismo». Y agregó que debió aplicar barreras proteccionistas por la negación de China de liberar el tipo de cambio.

Además, mostró su alineamiento total con Israel al asegurar que «la estrategia que está llevando adelante el gobierno israelí en Gaza es correcta. Mi posición fue siempre la misma: sostuve que condenaba los actos terroristas del grupo terrorista Hamas».

