Ziliotto rechazó el Pacto de Mayo y dijo que Milei “tiene una Constitución por cumplir”

El gobernador pampeano clausuró la posibilidad de un acuerdo con Nación vinculado al Pacto de Mayo que impulsa el gobierno de Javier Milei con el acompañamiento de un sector de los gobernadores de Juntos por el Cambio, y planteó que el Gobierno Nacional tiene que cumplir con la división de poderes. “El DNU es lo que está destrozando la economía y ya no hay constitucionalistas que digan que es constitucional”, sostuvo.









Entrevistado en Radio10, Sergio Ziliotto rechazó la convocatoria al Pacto de Mayo que hizo Milei y el acompañamiento a la nueva Ley Bases. Además denunció la retención compulsiva de los fondos de las provincias por parte del gobierno nacional.

El gobernador pampeano planteó que “para qué vamos a firmar un pacto federal si tenemos una Constitución por cumplir y todas sus leyes. La división de poderes. Hoy lo que está destrozando la economía es el DNU, que ya no hay más constitucionalista que digan que es constitucional. Esa es la incongruencia. Hay que salir de los dogmas, la gente no come con dogma a fin de mes”.

“Seguramente tenemos que hacer un debate ideológico de cuál debe ser el rol del Estado. Que debe ser más y mejor Estado, que éste puede ser eficiente. Es lo que podemos mostrar desde La Pampa, porque se ocupa de sectores de la economía donde el mercado no da respuestas porque no es escala. Si no hubiera una empresa provincial de telecomunicaciones, ninguno de los 80 pueblos de La Pampa tendría internet”, ejemplificó.

Ziliotto dijo que “algunos discuten la Argentina desde una perspectiva “fiscalista” y hablan despectivamente de las provincias o de la maldita coparticipación, y si uno analiza desde el punto de vista de la Constitución, uno de los poderes delegados de las provincias al Estado nacional como la recaudación de impuestos, que a cambio de administrarlo el Estado nacional se queda con una parte. La vigente, del doctor Alfonsín a finales del 87, que consensuó con todas las provincias, distribuía 58% a las provincias y 42% a Nación. El último informe da exactamente un valor inverso, cuando la Educación, la Salud, la Seguridad y la Justicia, son responsabilidad de los gobiernos provinciales en conjunto con los municipales”, subrayó.

Antes, el mandatario provincial remarcó que “La Pampa, históricamente, tiene equilibrio fiscal. Tenemos fondos anticíclicos, sabemos lo que es tener una economía ordenada, con un Estado austero y eficiente. Pero eso hay dos formas de llevarlo: expandiendo la economía, generando más recursos o ajustado, que es lo que está haciendo este gobierno nacional. Como cierran las cuentas contra todo y a pesar de todo”.

Y dijo, “si, podemos mostrar un dibujo que no existe más el déficit fiscal, pero ¿a costa de qué? ¿De que no se transfieran los recursos a las provincias?. A los habitantes, a los argentinos que viven en las provincias, por eso somos un país federal. Ahí es donde tenemos una gran diferencia, su modelo económico, donde hay más brecha entre los que más ganan y menos ganan”.

