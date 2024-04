Bernardo Larroudé celebrará sus 116 años

Compartir esta noticia:

La localidad de Larroudé, ubicada en la región norteña de La Pampa, se prepara para celebrar este 8 de abril un hito muy especial: su 116° aniversario. Con una población de 2000 habitantes, es un lugar lleno de historia y tradición que continúa creciendo y prosperando.

En este nuevo aniversario los habitantes de Larroudé tienen motivos para celebrar, ya que la obra pública y las mejoras en el Parque Termal han sido protagonistas en el desarrollo de la localidad. Las calles renovadas, los espacios verdes revitalizados y las nuevas infraestructuras son testigos del compromiso de la comunidad por seguir progresando.

Este aniversario es una ocasión para reflexionar sobre el pasado, celebrar el presente y proyectar un futuro prometedor para Larrodué. Con 116 años de historia, esta localidad demuestra que la unión y el esfuerzo de sus habitantes son la clave para construir un lugar próspero y lleno de oportunidades.

El intendente José Luis Gallotti respecto al acto que se realizará este lunes por un nuevo aniversario de la localidad señaló que «haremos un acto sencillo por la mañana, donde participarán las instituciones locales, se hará entrega de reconocimiento a 16 vecinos con más de 90 años. Después, el domingo 14 tenemos la Rural Bike con más de 100 bicicletas confirmadas, con un recorrido dentro del Parque. También tendremos un paseo de artesanos y emprendedores locales, y luego una muestra con propuestas culturales y deportivas de la localidad, con música para que los vecinos disfruten de nuestro lugar privilegiado que es el Parque”, detalló.

Balance positivo

El jefe comunal realizó un balance de su gestión. “Nunca hemos parado de hacer pequeñas obras, para el cumpleaños del pueblo le vamos a regalar el reasfaltado entre 8 y 10 cuadras, donde la empresa estaría llegando el lunes para empezar con los trabajos. También estamos haciendo los cordones cuneta, entoscado de calles, manteniendo la red terciaria, hemos comprado una motoniveladora 0km, creo que es muy positivo. Somos un municipio muy ordenado, nunca tuvimos problema con el sueldo y aguinaldo, siempre se cobró en tiempo y forma, lo mismo que los proveedores, siempre muy ordenados en ese sentido”, contó.

En ese sentido, agregó que “estamos contentos con la gestión y lo que hemos hecho en la localidad, contentos con lo que hicimos en el Parque Termal, hemos climatizado una de las piletas, con muchos cosas dentro del predio para que puedan disfrutar”.

“La situación económica del país no es la mejor”

Gallotti remarcó que “entiendo la situación económica que atraviesa el país. En su momento, nos reunimos con el Gobernador, Sergio Ziliotto, donde me preguntó qué necesitaba para la localidad. Hablamos del agua potable, ya que somos la única localidad de la Provincia sin agua potable, ni cloacas. Sabemos que no depende solo de Provincia, también depende de Nación. Hemos elevado los proyectos a la Cámara de Diputados y estamos siempre a la espera de poder tener esos servicios”.

“También hablamos en su momento del Programa Ayelén, donde van las infancias y está funcionando en una casa de barrio. Hoy vemos que cada vez tenemos más chicos y el espacio es muy reducido. Tenemos el terreno, un lugar privilegiado al lado del SUM, bien cerca de la escuela y el jardín. Y después la terminal de ómnibus, no está entrando ningún colectivo de larga distancia y la gente de acá se tiene que ir a Villegas, Intendente Alvear o Realicó para tomar un colectivo. Solo entra una línea a General Pico. Tenemos la Terminal dentro del pueblo y dificulta mucho poder gestionar el servicio de larga distancia. Tenemos el terreno en la ruta, el espacio para poder hacer la terminal, así que estamos tratando de gestionar la obra. Entiendo la situación que estamos atravesando, pero son obras que tenemos pendientes. Creo que le hacen mucha falta a la localidad”, explicó.

Por último, se refirió al crecimiento de la localidad en los últimos años. “Se mantiene la ocupación, tenemos una cooperativa de tamberos, una cerealera muy importante, la cooperativa eléctrica. Hoy la gente se mantiene ocupada. En la Municipalidad somos 46 empleados con funcionarios y concejales, en una localidad de 2000 habitantes”, afirmó.

“Le digo a la gente que me siga acompañanado, que el pueblo no lo hace una persona, lo hacemos entre todos y que sigo con las mismas ganas del primer día. Le deseo un feliz cumpleaños a nuestro pueblo de Larroudé”, concluyó.

