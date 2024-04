Caputo sobre los aumentos de las prepagas: “Se les recontra fue la mano”

Compartir esta noticia:

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se mostró muy duro este viernes con las prepagas, al sostener que «se les recontra fue la mano» con los aumentos, habilitados a partir de la desregulación de precios prevista por el mega DNU 70/23 del Gobierno y que implicaron un 40% en enero, 27% en febrero y 20% en marzo. Además, está prevista una nueva suba para abril.

Durante una entrevista con el periodista Jonatan Viale en el canal TN, el funcionario sostuvo que los empresarios tienen que «apostar al país» incluso si este año «les toca perder».

«Se les recontra fue la mano y yo me enojo porque es un claro caso de aumento por encima de la inflación», expresó Caputo y analizó: «Para mí no es solo un tema económico, y eso hablamos en la reunión con supermercadistas: no alcanza solamente con el voto. Nosotros estamos yendo con un modelo diferente. Lógicamente yo puedo entender que en el ADN del argentino culturalmente esté que todo va a salir mal, pero todos tenemos que entender que para que el país cambie todos tenemos que cambiar algo, empezando por los empresarios».

Respecto a que pasará con los precios de las empresas de salud en un futuro, el ministro informó que en el Gobierno están «viendo qué se puede hacer». «Tuvimos una reunión por este tema prepagas. De alguna manera habrá que hacerlos competir y entender que es parte de un cambio cultural», cerró.

Las prepagas aumentarán en abril otro 20%

Pese a las diversas cautelares que rigen contra el DNU de Javier Milei, las empresas de medicina prepaga se preparan para autorizar un nuevo incremento en los planes a partir de abril debido a un nuevo impuesto que dispuso el gobierno actual. Se estima que las subas rondarán entre 16 y 19%.

¿A qué se debe? Según explican los representantes de las principales empresas del sector, el incremento que llegará en el próximo mes tiene su explicación en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 dictado por Milei en diciembre pasado, en el que, además de habilitar la desregulación, dispuso la creación de un nuevo impuesto.

La nueva carga tributaria es del 20% sobre los adicionales que paga un trabajador por un plan superador al que le ofrece su obra social.

El destino del dinero recaudado por las empresas irá a parar al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el cual tiene por fin garantizar la cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO) – es decir, las prestaciones mínimas – a todos los afiliados del sistema, además de compensar costos extraordinarios por prestaciones especiales o tratamientos complejos.

Con el nuevo aumento, la medicina privada tendrá su cuarta suba consecutiva por encima de los dos dígitos. Este incremento se agrega a la de 40% en enero, 27% en febrero y 20% en marzo.

Fuente: ambito.com

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios