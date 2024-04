Cristina Kirchner reapareció y apuntó contra el Gobierno de Milei

Compartir esta noticia:

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció hoy en un mensaje grabado donde aseguró que el cuadro de situación del país «se agrava cada vez más”, en medio de los aumentos de tarifas de servicios públicos que propone el Gobierno del presidente Javier Milei.

En un audio de poco más de dos minutos que envió para un plenario de Nuevo Encuentro, el partido que conduce Martín Sabbatella, la ex vicepresidenta de la Nación manifestó: “Tal cual lo preveíamos en el mismo, el cuadro se agrava cada vez más, agregándose ahora la cuestión del precio de los servicios públicos esenciales”.

“El aumento de las tarifas, que en realidad debe implicar, ni más ni menos que discutir o rediscutir la cuestión energética y su marco regulatorio en Argentina, significarán sin lugar a duda un punto de inflexión en los tiempos que vienen”, consideró CFK.

En tanto, la ex mandataria dijo que deuda externa y energía son los “dos vectores” para una “Argentina diferente”, al tiempo que dejo un mensaje hacia el interior del espacio opositor.

“Nuestra oposición al modelo que nos plantean desde un dogmatismo e ideologismo absolutamente incomprensible, no debe ser precisamente desde el dogmatismo también, o desde el consignismo. Sino desde la comprobación empírica, comprobación empírica, vuelvo a reiterar”, argumentó la ex jefa de Estado.

En este sentido, la ex titular del Senado expresó: “Los hechos, las opiniones pueden variar, los hechos son sagrados dijo alguien, no? Bueno, la comprobación empírica del fracaso de estas políticas, que no son nuevas, ni mucho menos originales”.

La ex presidenta se había manifestado hace un mes, cuando tuvo un cruce en redes con Milei, luego de que la diputada nacional Victoria Tolosa Paz hizo público el aumento del 48% que se les había otorgado a los funcionarios de Casa Rosada.

Previamente al intercambio con el actual jefe de Estado, CFK había publicado una larga carta de 33 páginas en las que criticó duramente a la gestión del presidente libertario.

