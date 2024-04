Después de despedir a sus trabajadores, cierra la oficina de INADI La Pampa

Compartir esta noticia:

Esta semana despidieron a los dos empleados que allí trabajaban, junto a otros cuatro trabajadores que se desempeñaban en el mismo edificio donde funcionaba el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, hoy de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Los empleados que allí trabajaban comunicaron el cierre del organismo y denunciaron hostigamiento y persecución por parte de las autoridades nacionales.









La Delegación en La Pampa del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI) cierra sus puertas después de 16 años, tras el despido de sus dos empleados, uno de los cuales contaba con 8 años de antigüedad en el organismo.

Luego del vaciamiento, los trabajadores despedidos comunicaron el cierre del organismo. Además denunciaron que a partir de la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, fueron sometidos a situaciones de hostigamiento y persecución laboral.

A través de un comunicado, informaron que «aun habiendo cumplido con todos los requerimientos formales para darle continuidad institucional a las funciones básicas de la Delegación en pos de garantizar el debido proceso de las denuncias tramitadas, de continuar con las capacitaciones a la sociedad civil y todas las tareas propias de una oficina nacional; desde el 10 de diciembre por la intervención del Instituto a cargo de la Dra. María de los Ángeles Quiroga (planta permanente del Ministerio de Seguridad de CABA – Ex asesora del Diputado Cristian Ritondo) y luego de haber sido objeto de hostigamiento, persecución, destrato y desidia por parte de las nuevas autoridades y del ejecutivo nacional; se continuó trabajando hasta la fecha sin recursos ni directivas específicas para funcionar hasta haber sido notificados por mail a los empleados que no se renovarían sus contratos a partir del 31 de marzo. Estos hechos han dejado en claro que la delegación ya no operará con normalidad en la provincia».

Comunicaron que desde que asume la presidencia Javier Milei y designan a la interventora Quiroga en el INADI se produjo «un derrotero de desinformación, desarticulación, cinismo y silencio ante los reclamos de las delegaciones del interior para que se les asigne funciones y tareas a seguir. Tanto así que recién a principio de marzo se presentaron ante las y los trabajadores de todo el país, vía reunión virtual, dos asesores de la interventora: Bruno Wajnsztejn y Emiliano Muracca (ambos planta permanente del Ministerio de Seguridad de CABA) para presentarse y, según dijeron, “continuar trabajando y mostrando el trabajo del INADI”. La reunión se realiza posterior a que por medio del vocero presidencial, los y las trabajadores del Instituto se enteraran por los medios que el este iba a ser cerrado definitivamente. Preguntados a los asesores en reiteradas oportunidades sobre la posibilidad de cierre del instituto, la suerte de las delegaciones y su gente; los mismos respondieron con evasivas ambigüedades e incluso llegaron a decir que “estamos acá, somos buena gente, no venimos a perseguir a nadie”. Luego, ellos mismo fueron enviando notas por correos electrónicos donde se anunciaba la baja de contratos.

18 años de trabajo y servicio a la sociedad

«La Delegación del INADI La Pampa en sus 18 años de trabajo ininterrumpidos, llevó a cabo diariamente toda la batería de campañas y deberes propios de la gestión local de un organismo nacional, muchas veces con escasez de recursos y falta de personal. No obstante ello, se ha asesorado a miles de personas pampeanas que han acudido en busca de respuestas ante injustos y contención anímica a raíz de sufrir acciones discriminatorias; se ha tramitado cientos de denuncias y realizado miles de gestiones de buenos oficios para resolver amistosamente los conflictos a fin de evitar litigios. Se ha capacitado con talleres de sensibilización a toda la sociedad civil, principalmente llegando a muchas escuelas y colegios secundarios de todas las localidades, trabajando en acuerdos con municipios y ministerios provinciales para implementar políticas públicas en la materia; realizando Mapas de la Discriminación junto a la Universidad Nacional de La Pampa, participando en operativos barriales de difusión en toda la provincia, promoviendo la participación de nuestros jóvenes con los Parlamentos Juveniles; apoyando y respaldando organizaciones de la sociedad civil en sus luchas. Sería imposible enumerar todas las acciones que se han llevado a cabo, lo que sí es posible y necesario es dejar en claro que el prestigio del INADI fue y son sus trabajadores que siempre mantuvieron la calidad técnica e institucional independientemente de los gobiernos de turno», relataron los trabajadores despedidos.

«Penosamente, toda esta maniobra del Ejecutivo Nacional representa un retroceso en términos democráticos, evidenciando que la discriminación y el acceso a la justicia no es un tema prioritario en la agenda de un gobierno abiertamente hostil e insensible y sin compromiso social. Para la ciudadanía representará en lo inmediato una falta de herramientas para defender sus derechos, ya que tendrá un lugar menos (y muchas veces el único) donde ser escuchado, donde pueda asesorarse, patrocinarse o mínimamente recurrir para resolver cuestiones fundamentales que atraviesan toda la sociedad como el acoso escolar, la discapacidad, diversidad sexual, discriminación laboral, violencia de género y todo tipo de discriminación atraviesa nuestra comunidad», advirtieron.

«Por último, la Delegación del INADI La Pampa, pide disculpas a aquellas personas que buscaron asistencia a partir de diciembre 2023 y no recibieron respuestas satisfactorias debido a la falta de directivas claras desde la intervención central. La incertidumbre, la desidia, la falta de transparencia han marcado el cierre de esta delegación, dejando en evidencia el actuar de un gobierno déspota, sin compromiso con la igualdad y la defensa de los derechos humanos», señalaron en el comunicado.

