Ziliotto rechazó la intención de Milei de reimponer Ganancias: “es un golpe más a los trabajadores”

El gobernador Sergio Ziliotto aseguró que son muchos los gobernadores en esta postura al referirse a la intención del gobierno nacional de restituir el impuesto a las Ganancias.









Ziliotto planteó que la insistencia del gobierno nacional de restablecer el impuesto a las Ganancias para los salarios “es un golpe más a los trabajadores” y remarcó que “hoy en Argentina no se discute más salarios, se discute trabajo, esa es la involución que hemos tenido”.

“El trabajador ha perdido poder adquisitivo y plantean seguir achicándole el salario”, sostuvo.

Y aseguró que “son muchos los gobernadores que ven que achicar más el poder adquisitivo del salario es destruir más la economía. Nosotros vemos una mayor actividad económica de abajo hacia arriba”, resumió.

El mandatario se refirió a este y otros temas en una entrevista radial. Entre ellos, el recorte de fondos por parte de Nación a las provincias y el impacto en La Pampa. El Gobierno pampeano ya elaboró un informe, y el mandatario dará una conferencia de prensa para explicar lo que causó la motosierra del presidente Milei en territorio pampeano.

Las transferencias no automáticas cayeron 82% en marzo y La Pampa es una de las provincias que menos recursos recibió en el primer trimestre de 2024.

Ziliotto planteó que “desde el primer día no hemos recibido ninguna partida de transferencias no automáticas de este Gobierno nacional, y que se habla que son recursos discrecionales a disposición del presidente y eso no es cierto. Si bien no son automáticos, que se transfieren día a día por la ley de coparticipación federal, si están vinculadas a pactos fiscales que el Presidente no está cumpliendo y claramente es lo que nosotros estamos defendiendo”.

“No son recursos para un gobernador o intendente. Son recursos que van a la Educación, la Salud, la Seguridad y la Justicia de La Pampa. Y eso es lo que no estamos dispuestos a permitir. Claramente queremos que el país se desarrolle, pero no bajo este modelo económico de empobrecimiento, que tira por la borda lo que planteamos ideológicamente pero también con acciones que llevamos adelante desde el Estado provincial y que es la producción y el trabajo. En ese esquema es el Estado el que tiene que tener el rol de ordenador y que haga equitativa la distribución de esa riqueza”, manifestó el mandatario provincial.

Por último, y consultado sobre si el gobierno de La Libertad Avanza tiene algún rumbo económico claro, el gobernador pampeano dijo que “tiene un rumbo económico claro en el que le sobran millones de argentinos, y ese no es el país que yo quiero”.

