Intendentes pampeanos preocupados por el ajuste de Milei y la abrupta caída de la economía

Tras la reunión con el gobernador Sergio Ziliotto, intendentes oficialistas y opositores se fueron con un "panorama desalentador" y piden el cambio de políticas nacionales y terminar con el ahogo a las Provincias. Advirtieron por una abrupta caída de la actividad económica privada.









La intendenta peronista de Luan Toro, Mónica Valor, contó que “el gobernador nos dio un mensaje desalentador, como todos sabemos la situación económica va de mal en peor. La Pampa ha sido elegida para que nos vaya mal a todos”.

En declaraciones al movilero de Radio Kermés, Mauro Monteiro, dijo que “Ziliotto nos aconsejó no gastar más de lo que tenemos y adelantó que se aproximan tiempos muy difíciles para la provincia. Desde los municipios vivimos estos momentos difíciles desde el día uno. La gente no sé si es que no se da cuenta, es algo que desconcierta”.

“A esta crítica situación hay que sumarle la gente que está desocupada, y con el costo de la energía, emprendedores y PyMes van a cerrar”, agregó.

El intendente radical en Juntos por el Cambio de General Acha, Abel Sabarots, aclaró que “no comparto el modelo ni el estilo de gobernar” del presidente Javier Milei.

“La situación es muy preocupante, como lo venimos viendo desde que comenzó este gobierno nacional. En las trasferencias de convenios y de obras públicas, Nación redujo un 98 % el giro de fondos a La Pampa”, enumeró.

“A eso se le suma la disminución de la actividad económica. Una empresa importante como Durlock tuvo una caída del 40 %. El panorama es muy sombrío y el gobernador propuso tener encuentros más seguidos para seguir momento a momento el impacto en la Provincia. Y todo esto el gobierno nacional lo hace para que le dé la planilla de Excel”, dijo.

Sabarots dijo que a este panorama se llega por la “quita de subsidios a lo que es la electricidad, el gas, el transporte. Todo está vinculado con todo. Va a significar a la corta una retracción de la economía y de las finanzas de los municipios y las provincias”.

“Nos vamos con mucha preocupación con lo que significa un modelo y un estilo de gobernar que no comparto. Tenemos la esperanza de que el gobierno nacional recapacite en la forma de actuar”, resaltó.

“Cuando se habla de achicar el estado nacional, en el caso de los municipios, es agrandar el estado para tener servicio de transporte, garantizar la alimentación, hacer obras. En Nación hablan de menos estado, y nosotros ratificamos más estado”, aclaró el achense.

La intendenta de Winifreda, Adriana García, dijo que “el gobernador planteó la actualidad provincial teniendo en cuenta el freno que le puso el presidente a la Economía, el DNU que dictó ni bien asumió, que impone determinadas cosas que están en vigencia y nos crea un grave problema”.

“El gobernador aclaró que hace muchos años Nación ya viene quedándose con recursos de las provincias, de 60 % a 40 %, la relación se invirtió y Nación se queda con el 60 %. Pero ahora hablamos de que no se transfirió el 98 % de los fondos que le pertenecen a la Provincia”.

La intendenta peronista de General Pico, Fernanda Alonso, dijo que el panorama “es preocupante” para “seguir administrando los municipios”.

“Si bien hasta el momento hemos sido muy austeros, hemos gastado muy a conciencia en función de los ingresos, ahora lo tenemos que hacer con más razón porque hay recursos que no están llegando, que no van a venir. Hay decisiones que están tomadas, como la quita de fondos de transporte, de educación, de las cajas previsionales”, enumeró Fernanda Alonso.

“Ojalá que en Diputados se le ponga freno al DNU, que exista la sensatez en los representantes legislativos para que no tenga más vigencia y se restablezcan esos fondos que eliminó”, finalizó.

