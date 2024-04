Balances municipales: diputada pide que se fije un plazo y se sancione a los intendentes

Compartir esta noticia:

La diputada del PRO, Celeste, Rivas presentó un proyecto de Ley para establecer un plazo en la presentación de los balances mensuales que deben hacer los intendentes ante el Concejo Deliberante de cada municipio.

Se trata de una modificación al artículo 46 de la Ley Orgánica de Municipalidades N°1597. Si bien la norma establece que los balances municipales deben ser presentados ante el Concejo Deliberante, no dice cuándo deben hacerlo. En este sentido, Rivas propone fijar un plazo máximo de 60 días hábiles a partir del cierre del mes y en caso de incumplimiento, establecer una multa a los intendentes del 25 % de su sueldo.









De igual modo el proyecto establece un plazo máximo de 30 días hábiles para que los ejecutivos subsanen las observaciones formuladas sobre los balances por parte de los concejales, y una multa del mismo tenor en caso de incumplimiento.

“La transparencia en las acciones de gobierno es un pilar fundamental de los sistemas democráticos. No podemos permitir que haya municipios que no presenten sus balances por meses e incluso años, no hay mecanismo de control posible si los concejales no cuentan con herramientas sólidas y precisas para llevarlo a cabo” sostuvo.

“No estamos hablando de supuestos, hay municipios con retrasos de años, solo por citar algún ejemplo tenemos el caso de la Municipalidad de Telén que adeuda los balances desde diciembre de 2020 o el municipio de Rolón que presentó su última rendición en diciembre 2020”, indicó.

El espíritu de este proyecto es fortalecer a los Concejos Deliberantes, ya que tienen una función primordial que es la de ejercer el control de las cuentas municipales. El dinero que administran los intendentes y funcionarios es dinero de los ciudadanos y debe rendirse en tiempo y forma.

También pide la modificación del artículo 42 de la misma Ley, estableciendo una sanción para los intendentes que no respondan los pedidos de informe. “En igual sentido, apuntamos a fortalecer el rol de los concejales y a dotar de mayor transparencia a los gobiernos municipales”, finalizó Celeste Rivas.

