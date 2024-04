Joven madre ocupó una casa con sus dos hijos en Winifreda

Compartir esta noticia:

La mujer no tiene a dónde vivir y tomó la decisión de usurpar una casa deshabitada y abandonada porque se encuentra en riesgo de derrumbe.

La mujer de 23 años se metió en el inmueble el fin de semana pasado junto a su hija de 2 años y un bebé de siete meses.

“Estuve viviendo en Santa Rosa, después por falta de un alquiler me trasladé a Winifreda con mi nena de 2 añitos y un bebe de 7 meses. Estuve alquilando un departamento, pero lo dejé porque no contaba con suficiente dinero para pagar la renta y mi pareja no tenía mucho trabajo. En su momento fui a pedir trabajo a la municipalidad y se me brindó ayuda social, pero todas las veces que quise hablar con la intendenta Adriana García nunca tuve respuestas”, contó a inforwini.com.ar









“No encontraba la facilidad ni la forma de seguir quedándome en el departamento con mis hijos entonces volví a la casa de mi mamá. Estuve un año y medio aproximadamente con ella, pero su hogar no cuenta con suficiente espacio porque somos una familia numerosa. En la casa de mi mamá dormía en el piso sobre un colchón con mis hijos”, agregó.

“El domingo al mediodía decido meterme a la casa que tenía una puerta abierta, no rompimos nada con mi pareja. Quince minutos después apareció la intendenta con la policía y me pidieron que la desocupe. Yo les respondí que soy consciente que lo que estoy haciendo está mal, pero que ellos tienen que entender que hacía dos años y medio que estaba acercándome al municipio en busca de una solución habitacional”, destacó.

“Hay rajaduras en las paredes de la cocina y la pieza, soy consciente de lo que puede llegar a pasar. Pero mi pregunta es por qué las otras tres viviendas que están en la misma situación de peligro siguen ocupadas cuando deberían ser deshabitadas”, dijo.

La casa no tiene luz ni gas natural: “Fui a la cooperativa para hablar con el gerente pero no estaba. El encargado del gas me dijo que necesita un papel donde figure que el IPAV me autoriza a permanecer en esta casa. En las próximas horas viajo de nuevo a Santa Rosa”, finalizó la joven madre que ocupó la casa.

La propietaria de la casa que se encuentra en situación de derrumbe hizo la denuncia en la comisaría de Winifreda y retiró “un carting de competición, una moto de 150 cc., una cocina a gas industrial y me quedan dos calefactores, unas farolas, una hamaca y una cocina a gas”

La mujer que viviá en la vivienda usurpada tiene otra casa y “desde el IPAV me hicieron firmar documentos donde constan que yo renunció a la propiedad anterior y me adjudican esta nueva vivienda”, contó Elena Alanis.

