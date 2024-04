La copa y el torneo local

Compartir esta noticia:

(Por Javier Urban) – Con la puesta en marcha de la actividad legislativa, quedó atrás el insignificante “conflicto político” que para algunos se resolvió con el triunfo de la oposición. Para el oficialismo fue una menudencia, fue un partido más por el torneo local. La necesidad de Ziliotto, su angustia pasa por lo que pase en las grandes ligas.

Pretender hacer un análisis de los hechos que se han venido dando en la última semana, sin contextualizarlos en el derrotero que se ha venido transitado desde finales del año pasado, y por qué no, antes también, nos dejaría enumerando hechos coyunturales que son consecuencias, que seguramente se seguirán sucediendo, pero dependiendo de una marco establecido tiempo atrás e incluso por protagonistas que en los apurados análisis periodísticos no se los toma en cuenta.

Por ejemplo mucho ruido se quiso hacer con el armado definitivo de las comisiones en la Cámara de Diputados, que fue lo que permitió su funcionamiento, atrasado un par de semanas por un tira y afloje sobrevalorado, en lo que refiere a los posicionamientos políticos que algunos quieren observar como el anuncio del apocalipsis para un oficialismo que tiene muchos más problemas terrenales, en el aquí y ahora, que lo que le pueda significar que algunos se hagan los rulos y otros terminen actuando como propagadores de los que acomodan su cabello frente al espejo.

Que los diputados del peronismo provincial les obsequiaran las presidencias de 5 comisiones a los bloques de la oposición no fue más que el desenlace que habían previsto cuando radicales, macristas y tiernistas querían hacerle ver a todos que esta vez se pintaban la cara para ir por el control parlamentario, que sería el paso previo a victorias electorales inevitables. «Si entregan presidencias hoy es porque están doblando las rodillas para irse al piso en el 2027» es lo que vendían a todos aquellos que quisieran comprarles.

En este espacio lo dijimos hasta el cansancio, las comisiones son 11, que 5 las presidan entre los 3 bloques opositores, y que en 7 del total la conformación mayoritaria sea de legisladores del FreJuPa, no cambia para nada el control legislativo que tendrá el oficialismo y que lo hubiera tenido, incluso, si les entregaba la presidencia de todas las comisiones y la mayoría en cada una de ellas. Lo que vale es lo que ocurre en el recinto y ahí el oficialismo ocupa 15 bancas y las 15 restantes se las reparten la UCR, el PRO-MID y Comunidad Organizada. Lo dijimos también aquí, es más probable que ante cada tema que se vaya a votar en el recinto, varios/as o alguno/a de los diputados de los bloques opositores se sume a lo que voten desde la mayoría oficialista que a que se mantengan monolíticamente en contra, de lo que sea. Al toque, no más, se vio un ejemplo de eso, si en la primera sesión se hubiera votado cualquier iniciativa, el oficialismo hubiera contado con 15 votos y la oposición en su conjunto con 13, porque los dos diputados del tiernismo estuvieron ausentes (“Comunidad Organizada no participa de sesiones inconsultas y sin temario anticipado, como lo indica el reglamento de la Cámara”, fue el argumento circunstancial que esta vez usó el diputado Maximiliano Aliaga). Y de última, como ya lo hemos expresado, se empataría 15 a 15 y constitucionalmente definiría la vicegobernadora. O sea, mucho ruido, mucho, pero nueces…

Era un hecho que la situación se iba a destrabar. E incluso si eso no pasaba los que más tenían para perder eran los opositores («te salió bien. Pero unos diez días más y los intendentes te colgaban en la plaza”, le dijo un dirigente al Poly Altolaguirre, jefe del bloque de la UCR, en la Convención, dando cuenta de la urgencia de los intendentes para que se trate la ley que permita reanudar la obra pública).

Que el peronismo no concretara el acuerdo obedecía a dos cuestiones: no entregarle fácilmente a los de la opo lo que reclamaban, es decir no sin antes exponerlos como los que caprichosamente no querían laburar aunque dejaran a sus intendentes inermes frente a las cuestiones angustiantes que el gobierno de Milei genera. Y porque en su interna, los que son mayoría vieron la oportunidad de ratificarle al gobernador que en la Legislatura los tiempos los manejan los que responden a la línea mayoritaria. De ahí lo incómodo que se lo vio el jueves, después que se confirmara que habría sesión, al diputado Espartaco Marín que ocupa la incómoda presidencia del bloque oficialista haciendo equilibrio entre los plurales que son mayoría y el gobernador Sergio Ziliotto. Taco pretendía que en el altar del acuerdo, la oposición le ofrendara al gobernador el tratamiento sobre tablas de la ley que permitirá reactivar la obra pública. Los de la opo se plantaron en que no y a los vernistas, que antes se mostraban inflexibles en cuanto al reparto de las comisiones, les pareció que era hora de terminar el juego, dijeron «basta» y a laburar.

Semejante resolución, que no cambia nada en el devenir legislativo, estuvo en línea con las declaraciones que hacía el gobernador cada vez que le consultaban por lo que pasaba en la Cámara de Diputados, siempre lo minimizaba.

Ahora, en esas mismas declaraciones Ziliotto dejaba en claro su verdadera preocupación y ésta tiene que ver, sí, con un aspecto al que mencionábamos que la situación en la Cámara reflejaba.

En la semana que dejamos atrás empezó la Copa Libertadores de América y los equipos que la juegan ya empezaron a optar por jugar los partidos que deben disputar en los torneos locales con suplentes, reservando a sus mejores jugadores para afrontar sus compromisos en la Copa, que les es inmensamente más importante. Algo parecido ocurre con el momento que atraviesa el gobernador.

Ziliotto, como él mismo dijo que no iba a hacer, no retrocede ni para tomar carrera ante las destructivas políticas de Javier Milei. En la semana dijo que «el mega DNU 70/23, que está permitiendo los tarifazos, no puede seguir existiendo”; reiteró que no firmará el Pacto de Mayo «si el presidente no le devuelve los recursos, unos 24 mil millones de pesos, que le debe a La Pampa». Rechazó la reinstauración del impuesto a las Ganancias y en radio 10 afirmó que el gobierno libertario “tiene un rumbo económico muy claro donde sobran millones de argentinos y ese no es el país que yo quiero”.

Y es por este posicionamiento que Ziliotto sigue arriba, según la encuesta de la Consultora CB, en el lote de los gobernadores con mayor imagen positiva, 59,5%, sólo un punto menos que el mes pasado. También sería por eso que, según el Portal Letra P, el gobernador de La Pampa integra el trío de mandatarios que para Milei son «díscolos» y serían apartados de las negociaciones para consensuar el paquete de leyes que pretende impulsar. Volveremos sobre esto.

Por eso, sin dudas, que antes de lo que dicen, desinformados algunos, tendenciosos otros, los medios locales, sobre el acuerdo legislativo entre Laura Trapaglia, Poly Altolaguirre y Sandra Fonseca; a Ziliotto le preocupa muchísimo más (diría que esto sí le angustia) lo que lee que dicen los miembros de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, Techín, ARCOR, Clarín, que es lo mismo que expresan los nucleados en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, la AMCHAM y lo que analizan los gurúes del libre mercado y los operadores periodísticos que les dan pista. Todos aseguran que el laboratorio inédito que formalmente encabeza Milei, cuenta con el respaldo unificado de todas las corporaciones dominantes, locales y extranjeras. Ni siquiera los mercado-internistas están contra los grupos liderados y ligados por la exportación primarizada. Ninguno de los que integran la mesa de enlace agropecuaria, ni las líneas desarrollistas que supieron tener alguna relevancia en la UIA hoy están fuera de la alianza, prácticamente total, entre los grandes actores financieros, comerciales e industriales. Todos apoyan a la estructura de negocios meramente extractivista que el lunático libertario impulsa.

Como a millones de nosotros, a Ziliotto lo desconcierta que habiendo ya un país con millones de excluidos consolidados, a pleno estilo latinoamericano, no esté habiendo reacción de un pueblo como el nuestro que fue atravesado por una experiencia de la que no gozaron el resto de los pueblos latinoamericanos: el peronismo, que lo dotó de dignidad otorgándoles derechos a los que jamás luego renunció. Sin embargo, hoy es una realidad que en los sectores más empobrecidos hay angustia, pero nadie podría decir que haya bronca contra Milei.

Ziliotto, que se pasó los últimos días revelando la evolución de la economía nacional y su impacto en las finanzas públicas y los ingresos a la Provincia durante los primeros tres meses del año, ante intendentes, presidentes de comisiones de fomento, empresarios y dirigentes sindicales, pidiéndoles a todos que cuiden cada peso”, porque la provincia se está “comiendo” los ahorros del fondo anticíclico ante el feroz recorte de envío de fondos nacionales. Ziliotto, decía, de todos modos, cree que recién ahora empieza, o pueda empezar, a jugarse el verdadero partido con el próximo y casi inconcebible tarifazo en los servicios de luz y gas. Incrementos que serán imposibles de asimilar.

El cargo fijo mensual de un usuario residencial de ingresos bajos salta de $2617 en marzo a $52.852 en abril (sin impuestos), más los metros cúbicos consumidos. Y el metro cúbico de gas se actualizará a partir de mayo según el impacto cambiario y los índices de inflación que aplicarán las distribuidoras y transportistas, que lógicamente están de fiesta.

Ziliotto está seguro que esos notables aumentos van a generar numerosos recursos de amparo, a los que está dispuesto a acompañar, lo que también haría si sus pares instigaran en secreto una rebelión de usuarios. En la mayoría de las provincias ya se prevé un esquema de tolerancia con pagos parciales y judicialización. De hecho, la CPE de Santa Rosa aportó 2 datos significativos: por un lado la caída en el consumo, en marzo la energía comprada a la Administración Provincial de Energía fue de 27,5 millones de kWh, casi un 15% menos respecto al mismo mes de 2023; y por otro, el pedido de alternativas de pago que les hacen los usuarios para poder cumplir con las facturas, que tuvieron importantes incrementos.

Ha de imaginar también que a esa situación se le podría sumar la reacción de la comunidad universitaria, que ya está a cero con su presupuesto. Que las universidades cierren sería algo intolerable para estudiantes, profesores, graduados, ex alumnos…sin ir más lejos, se llevó puesto al ministro de Economía, Ricardo López Murphy, en el gobierno de la Alianza. Duró 15 días López Murphy, hasta que se metió con el presupuesto universitario.

El gobernador de La Pampa está jugado y seguirá encadenando fuertes respuestas puntuales ante los desafíos sucesivos que le acarree la gestión Milei. Eso es porque su pertenencia peronista es muy fuerte, pero también porque está jugado…y con pocas fichas.

Decíamos antes que periodísticamente se especulaba con que Milei no iba a llamar a negociar a 3 gobernadores. Es entendible que con Axel Kicillof no se anime a negociar, poco a poco se va ganando la representación total del peronismo y en el gobierno central suponen que, al no convenirle políticamente, nada le concederá a un Milei que también parece haberlo elegido de contrincante. Llama la atención que lo citen a Llaryora como «díscolo». Es una lectura muy particular la que los medios porteños tienen sobre este cordobés que viene de la vieja escuela de las convicciones firmes, pero tan firmes que de no gustarles a su interlocutor, siempre tiene otras a mano. Será poco confiable, pero que dispuesto a negociar siempre estará, no habría que dudarlo.

Pero lo de Ziliotto es distinto, y acá volvemos a lo que no hay que olvidar, sobre todo el peronismo no puede olvidar. Aquel armado electoral del 2021 que ignoró al sector más fuerte del PJ. Fueron los polvos aquellos de los que vienen estos barros que lo dejan a Ziliotto sin margen para la negociación. La situación ya la hemos contado: Milei cuenta en Congreso con 3 de los 5 diputados pampeanos y en el senado con 2 de los 3 senadores. Poco y nada necesita de Ziliotto. Por eso Sergio sabe que no puede esperar una convocatoria del presidente y, más allá de su firme convicción, se ubica en el puesto de lanza morteros esperando la debacle del libertario.

Al peronismo le urge solucionar las diferencias que separan a vernistas del gobernador y muchos han leído la decisión que tomó ayer el Consejo Superior partidario, de armar una comisión de acción política que libere a Ziliotto de los partidarios para que se aboque puramente a la gestión, como un avance en ese sentido. Este corrimiento de “El Ruso” de las definiciones partidarias podría sacar al peronismo de ese dar vueltas una y otra vez sobre cuestiones que hasta parecen no más rencorosas, entre los líderes.

Y en el fin de semana los radicales celebraron su convención. Un moderado fue elegido presidente y el senador Daniel Kroneberger, con una declaración para el cuadrito: Yo tenía ciertas dudas…pero hubo una “estrategia mayoritaria del bloque” de la UCR”, disipó fácilmente las fuertes críticas que anunciaban le iban a llover por haber votado a favor del DNU de Milei. La tibieza del documento final refleja el momento que están atravesando, dicen que no son oficialistas ni oposición recalcitrante. «Somos oposición responsable”, manifestaron quienes no se alejan del presidente partidario Martín Losteau, para quien Milei es tan excesivo como insensible, ni se despegan de Luis Petri, el ministro de defensa de Milei que se abraza con la negacionista Cecilia Pando. No están con uno, ni con otro. O tal vez con los dos.

