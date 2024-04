Milei festejó la “deflación” en base a los datos de un bot que resultó ser falso

Compartir esta noticia:

El Presidente y Caputo se hicieron eco de una cuenta que informaba datos falsos sobre los precios de Jumbo. «Sirvió para ver la necesidad que tienen de mostrar resultados que la realidad les niega», lo chicanearon.

Javier Milei sufrió un bochornoso traspié en el terreno en el que se supone que mejor se mueve: las redes sociales. El Presidente festejó la «deflación» en los supermercados en base a los datos de un bot de precios, que resultó ser falso y con el único objetivo de engañar al gobierno.

Milei se hizo eco de los datos de la cuenta «Jumbo bot», muy difundida en Twitter por los libertarios en las últimas semanas para mostrar la supuesta desaceleración y hasta baja de los precios en los supermercados.

Durante una entrevista en Neura, el Presidente le pidió insistentemente a Alejandro Fantino que le pongan en pantalla la cuenta «Jumbo bot». El último tuit daba cuenta de una supuesta baja del 4,52 en los primeros ocho días de abril. «Menos 4,52 ¡deflación!», festejó Milei. «Caída de precios, caída de precios, caída de precios Fantino, caída de precios», se entusiasmó.

También Luis «Toto» Caputo había asegurado que la inflación «está colapsando». «El Jumbo bot está dando menos cinco por ciento en la primera semana de abril», afirmó el ministro de Economía.

El problema es que todo fue un engaño para hacer caer al presidente y su ministro de Economía. «Esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo», informó el supuesto robot después de las declaraciones de Milei.

Esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo. Pero sí sirvió para una cosa: ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega. Este bot se autodestruirá en 3, 2, 1… pic.twitter.com/H4ntaLzWky — Jumbot (@Bot_Jumbo) April 9, 2024

«Sí sirvió para una cosa: ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega», los chicanearon. «Pedimos disculpas a quienes se esperanzaron por nuestros datos, incluido al Presidente», agregaron.

La «domada» al Presidente y el ministro de Economía generó furia entre los trolls libertarios, que salieron a atacar al falso bot y a tratar de instalar que la caída de precios igual es una realidad.

Hacemos extensivas las disculpas al ministro de Economía, Luis Caputo. No se tome a personal el asunto. Repetimos: fue solo un experimento social. pic.twitter.com/M3bQN56GrA — Jumbot (@Bot_Jumbo) April 9, 2024

Pero el caso más llamativo es el del economista libertario Darío Epstein que de tanto enojo con el bot avisó que no comprará más en Jumbo, que no tiene nada que ver. «Jumbot jugaste con las expectativas de la gente, no solo de las autoridades. A partir de ahora mis compras serán en Carrefour, Changomas, Disco u otras cadenas. Chau Jumbo», advirtió Epstein, acaso sin tener en cuenta que Disco es de los mismos dueños.

Otro enojado con el bot fue el ex radical Lucas Llach, que aseguró que la jugada «es autobullying espectacular del kirchnerismo: dijeron en joda que había deflación en Jumbo al día 7 y resultó que en serio había deflación en Jumbo al día 7». (La Política Online).

