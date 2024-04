Por la motosierra de Milei, en Veterinaria advierten que cerrarán la Facultad

Compartir esta noticia:

El decano de la Facultad de Veterinarias, Abelardo Ferrán, confirmó que el presupuesto en la UNLPam es cero y advirtió por el posible cierre, de no actualizar su presupuesto.

El decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Abelardo Ferrán, aseguró que “estamos viendo como podemos hacer funcionar la Facultad, al menos para llegar a cumplir con las obligaciones de formación de grado. Hoy el crédito presupuestario, que es el que tenemos para hacer compras de bienes de consumo, es de cero pesos”.

“Tenemos unos 260 mil pesos para contratar servicios, que desde hace muchos años contratábamos y eran tres: limpieza, mantenimiento de los edificios, y el mantenimiento del parque. Este último directamente lo discontinuamos y con nuestra gente y con equipamientos propios, estamos haciendo el mantenimiento, pero tenemos un parque de cinco hectáreas”, subrayó y manifestó que el rectorado se comprometió a brindar ayuda, pero “ya nos dijeron que a partir de junio vamos a tener que achicar: ver que es lo imprescindible, por ejemplo en el servicio de limpieza tienen que ser las aulas porque tenemos mucho movimiento de estudiantes (1500, entre los de veterinaria y de la tecnicatura)”.

“Medicina veterinaria es una carrera cara, la segunda en complejidad después de medicina. Se utilizan muchos insumos en el proceso de aprendizaje que son necesarios porque es a través de la práctica que se aprende”, remarcó y afirmó que “el problema de nuestra facultad es medio crónico: en agosto siempre nos quedábamos sin presupuesto, nunca en abril como ahora, pero conseguíamos aportes extrapresupuestarios o venían refuerzos de Nación que nos permitían llegar a fin de año; en otros momentos tuvimos que recurrir a bonos de excedentes de sueldos de docentes, pero hoy no es posible usar esos recursos, si se pueden usar para gastos de infraestructura o equipamientos”.

Ferrán subrayó que “no veo un panorama claro. Esto va a ir de mal en peor; me cuesta ser pesimista porque la población está convencida de que esto no está ocurriendo o que se va a solucionar, pero si seguimos así, vamos a tener que cerrar las puertas y no dar clases porque hoy se quema una lámpara de un aula y la tengo que clausurar porque no hay plata para comprar una nueva”.

“Dicen que va a llegar un refuerzo, pero aún no tenemos novedades”, enfatizó el decano de la Facultad y remarcó que “hay un compromiso de acompañar, por parte del rectorado, que cuenta con algunos ahorros, pero no son muchos y se van a agotar sin el financiamiento que corresponde por ley llegue de Nación”.

Ferrán adelantó que durante esta semana se reunirá con docentes, no docentes y estudiantes para contarles la situación. (Fuente: Infopico).

