Propietario agredió a una inquilina y fue demorado (video)

Un expolicía atacó a una mujer que le alquila una propiedad. El hecho ocurrió este martes por la mañana en Santa Rosa. La mujer atacada afirmó que “él la tiene conmigo. Hoy me pegó dos trompadas en la cara”.

La agresión fue registrada por las cámaras y Plan B reproduce el video desde que interviene loa fuerza policial.









Un testigo del ataque afirmó que “le recontra pegó, casi le quebró el dedo y la chica quedó con toda la espalda marcada. Por eso el compañero salió y se enojó. La mujer está embarazada”.

El hecho se produjo en Téllez al 500 cuando un expolicía agredió a su inquilina. Fue demorado por el accionar violento.

“Tengo todo al día, nunca nos atrasamos. Su problema es conmigo, él se ensañó conmigo. Cuando le empecé a decir que no iba a cambiar mi casa por sexo, él empezó a tratarme mal”, contó Virginia, la mujer agredida.

El ataque se produjo este martes a las 8 de la mañana, cuando el propietario exigió que la desalojen hoy, pero sin que exista de por medio una orden judicial.

“Cuando me acerco, me pegó dos trompadas en la cara. Hace dos meses que hago una exposición policial porque él no me quiere cobrar. Dejo asentado que voy a pagar y que él no me quiere cobrar. Hoy también atacó a Rodrigo, mi pareja”, añadió Virginia.

Tras el ataque, el agresor fue demorado por efectivos de la Seccional Primera de Policía.

