Ziliotto: “cada uno define de qué lado está, pero que lo sepan todos los pampeanos”

El gobernador Sergio Ziliotto apeló a la responsabilidad de las y los legisladores nacionales por La Pampa para derogar el DNU “que es el que está vigente y con el que están desregulando el mercado, aumentando las tarifas de luz, de gas”, enumeró.

“En el marco de la democracia, los vamos a respetar, porque es un tema ideológico, pero que lo sepan todos los pampeanos”, señaló.









“No necesitamos el pacto de Mayo, porque si queda vigente el DNU, ya habremos abolido la Constitución. Fija diez puntos de la emergencia nacional, con el que están tomando la decisión de una gran resolución y la ausencia del estado. Eso es la ley del mercado, la ley de la selva. Para ser más gráficos, la ley del gallinero”, resaltó el primer mandatario pampeano.

“Mientras tanto, el Congreso no funciona. Hay que identificar con nombre y apellido quién defiende los intereses de los pampeanos”, añadió.

“La gran espada de Damocles de Argentina es el DNU, del que ya no se habla más. Se habla de la ley ómnibus, del Pacto de Mayo, de cuál debe ser el destino de Aerolíneas Argentinas, de cómo las redes marcan el termómetro inflacionario, pero no se habla de lo que realmente le está haciendo daño a la Argentina”, aseveró.

El DNU “establece la emergencia en diez aspectos sin límites. Cuando hablamos de cortinas de humo, vamos a una proyección. Pongamos que vamos los 23 gobernadores, el Jefe de Gobierno Porteño, junto con el Presidente a Córdoba, firmamos un decálogo de buenas intenciones. Pero después todo eso hay que llevarlo al Congreso. ¿Para qué vamos a esperar hasta el 25 de Mayo?, ¡que el congreso trabaje ahora!”, demandó.

“Aparte, ¿vamos a modificar la Constitución? La Constitución no se cambia con un pacto. ¿Por qué no cumplimos con la que está? ¿O vamos a estar firmando la felicidad d ellos argentinos y a partir del día 26 de mayo se terminan todos los problemas? Díganme cuál es el efecto en la vida real. Que no nos desvíen la atención de lo importante, lo importante es que el DNU 70/2023 está destrozando la vida de los pampeanos, y pampeanas, de los argentinos y argentinas. Es una cortina de humo”, afirmó.

“Y eso solo lo puede decidir el Congreso. Ustedes han visto algún tipo de decisión, de construcción de mayorías para tener como mínimo un ámbito de discusión. Abrir una sesión del Congreso y que ahí se debata. Y que la mayoría decida, esa es la democracia. Pero para algunos hay una mayoría buena y una mayoría mala. Hay un nuevo componente de la grieta, al bien y el mal. Nosotros vamos a estar siempre del lado de los pampeanos”, finalizó.

Sergio Ziliotto se refiere a los diputados y senadores de la oposición, ya que los peronistas Daniel Bensusán, Ariel Rauschenberger y Varinia Marín, manifestaron su rechazo al DNU. En el caso de Juntos por el Cambio, Daniel Kroneberger (UCR) y Victoria Huala (PRO), en el Senado, ya votaron a favor del DNU, pero se colocaron del lado de los ajustadores que perdieron la votación.

Ahora resta el tratamiento en Diputados, donde los legisladores del PRO, Martín Ardohain, Martín Maquieyra, la radical Marcela Coli, votaron en general a favor de la ley ómnibus, una copia del DNU, que no avanzó por el rechazo generalizado del resto de las y los diputados. En breve, los tres tendrán la oportunidad de manifestarse a favor de la desocupación, la recesión, los despidos, los tarifazos, o, la posibilidad de retractarse y ponerle freno al ajuste sideral del gobierno de Javier Milei, que afecta a la población trabajadora en general y beneficia a los sectores económicos dominantes.

