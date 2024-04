Diego en La Pampa: se cumplen 30 años del comienzo de su preparación física para Estados Unidos 1994

Compartir esta noticia:

Un 10 de abril de 1994, el ‘Diez’ realizó un mini pretemporada en El Marito, una estancia a 60 kilómetros de Santa Rosa.

Este miércoles 10 de abril se cumplen 30 años de la llegada del Diez a La Pampa, donde comenzó su preparación física de cara a su último mundial en 1994. “Elijo esos 10 días por sobre todos los otros que compartí con él”. El profe Fernando Signorini no duda. Aquella mini pretemporada, en realidad de ocho días, en El Marito, un campo ubicado a unos 60 kilómetros de Santa Rosa, en La Pampa, fue única, mágica. Con el tiempo, agigantó la leyenda de Diego Armando Maradona en su preparación para el último Mundial que jugó, el de Estados Unidos, de la que este miércoles se cumplen 30 años.

El domingo 10 de abril se votó en todo el país y se eligieron convencionales para reformar la Constitución. Después de sufragar, Diego se trasladó, junto a Marcos Franchi, al Aeroparque metropolitano y de allí a Santa Rosa en un vuelo de Austral. Su llegada no pudo mantenerse en secreto y por eso casi 1000 personas estaban en el aeropuerto local pasadas las 18:00. Saludó, dijo algunas palabras y se fue al campo.

En la charla con Clarín, Signorini recuerda los motivos de la elección. “Había tres lugares, uno en Pilar y otro en Norberto de la Riestra. Ambos me parecieron inadecuados. La idea era tener la máxima intimidad posible. Y aquel lugar era ideal, no tenía excesos ni lujos y el contacto con la naturaleza era ideal. Diego había conocido en unas vacaciones en el balneario Oriente, en Coronel Dorrego, a Angel Rosa, quien le ofreció su campo si quería cazar o pescar. Lo llamamos y arreglamos todo”.

¿Qué hizo Diego en aquellos días y por qué la mini pretemporada se transformó en un hito? Entre muchos detalles, Signorini agrega un objetivo que no se pudo cumplir: “Era para llegar bien al Mundial de Estados Unidos, sí, pero en especial a la segunda fase, después de los primeros tres partidos, es decir, 10 días más para llegar al nivel óptimo. Pero después llegó la sanción…”.

En la rutina de Maradona había ejercicios aeróbicos por la mañana en el campo y rutinas de gimnasia por la tarde en la ciudad. Boxeo en el sitio de entrenamiento del ex campeón argentino Miguel Angel Campanino Angel, ejercicios en el gimnasio de Omar Lastiri y natación en el club All Boys. Todo supervisado por el doctor Néstor Lentini. También, mucho cuidado a la intimidad del crack, los habitués a esos lugares seguían con sus rutinas y solo había invitados selectos.

Hubo medios locales y nacionales que cubrieron el día a día del trabajo de Diego, que incluso organizó dos conferencias de prensa. Pero se publicaba poco y más que nada informativo. Lo jugoso de aquellos días se conoció tiempo después. Por lo que contó Diego en sus libros autobiográficos, por los detalles de Signorini y por el documental “La hija de Dios”, que protagonizó su hija mayor Dalma.

Fueron días de un Diego relajado, disfrutando de afeitarse bajo los rayos del sol con un espejito colgado de un pino y un fuentón de agua caliente. “Mi viejo en Fiorito se afeitaba al sol, lo heredé de él”, decía. Fueron días de un Diego familiero, porque además de Chitoro (siempre a cargo de los asados), para los últimos días llegaron Claudia con las nenas, Dalma y Giannina.

Fueron días de un Diego con síndrome de abstinencia. “Fue una noche sola”, aclara Signorini, y agrega: “Estaba leyendo en mi habitación antes de dormir, ya habíamos jugado al truco y, de pronto, estaba vestido con la ropa de entrenamiento. Me mira y me hace una seña. Enseguida entendí. Me abrigué y salimos. Era una noche que parecía de día por la claridad de las estrellas. Hicimos piques, trote, carreras… hasta que resopló y dijo ‘ya está, ya pasó’. Y nos fuimos a dormir”. El relato aún conmueve, emociona.

Fueron días de un Diego empresarial, porque había firmado un contrato con Torneos y Competencias y todo el tiempo había un camarógrafo documentando sus pasos. Además, el periodista Gonzalo Bonadeo, que conducía el programa Orsai a Medianoche por el canal TyC Sports, fue uno de los pocos que ingresó a esa intimidad.

Fueron días de un Diego solidario y empático, como le cuenta desde La Pampa Diego Dal Santo, quien este año publicará un libro sobre aquellos días: “El director de una escuela-hogar se acercó a la tranquera con el profe de Educación Física y dos alumnos. Explicaron que los chicos querían conocer a Diego. Al rato, los dejaron pasar. Estaban Claudia, Signorini, Chitoro y las nenas, le convidaron unos mates y de pronto Diego les dice que quería conocer la escuela, pero sin multitudes, solo directivos, docentes y alumnos. Y así fue, inolvidable para todos”.

Fueron días de un Diego futbolero, jugando picados con los más cercanos, familiares y peones de campo, de enfrentar, casi de casualidad, al ex River Enzo Bulleri (estaba de caza con unos amigos), de charlas con Alfio Basile, quien viajó especialmente para comunicarle que tenía su lugar asegurado en la Selección tanto para el partido contra Marruecos en Salta (se jugó el 20 de abril, Argentina ganó 3-1 y Diego marcó un gol de penal) como en la lista de 22 definitiva para el Mundial. (Fuente: Clarín).

