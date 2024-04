Fernanda Alonso y el encuentro de Ziliotto con intendentes: “la situación es alarmante y preocupante”

Compartir esta noticia:

La intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, brindó precisiones sobre el encuentro que encabezó el gobernador Sergio Ziliotto con presidentes de Comisiones de Fomento, intendentes e intendentas de toda la provincia, donde se abordaron varios temas y se expuso un escenario complejo, ante los recortes impulsados por Nación y la retención de fondos que corresponden a las provincias.

Sobre esta reunión, la intendenta Fernanda Alonso explicó que “el gobernador nos puso en estado de situación, que es alarmante y preocupante. Nos compartió datos que obtiene del análisis que viene haciendo en función de los ingresos que está teniendo la provincia y la proyección de cómo estos ingresos impactan en la vida financiera de La Pampa”.









“En función de lo que estaba presupuestado para el 2024 de ingresos de coparticipación nacional, de ingresos automáticos que están designados por ley al igual que otros (no automáticos) que también están por ley, como son el FONID, el subsidio para el transporte, los fondos para las obras públicas, y el más importante y que más afecta en montos, es el aporte para cubrir el déficit de las cajas previsionales de aún no fueron transferidas”, dijo en declaraciones al portal Infopico.

“Esos aportes que el gobierno no está transfiriendo a las provincias, donde La Pampa no es una isla y fue incluida, son más de 24 mil millones de pesos en una decisión unilateral, entendiendo que son fondos discrecionales que puede no transferir y hace que los gobiernos de nivel provincial tengan que tomar decisiones como acompañar o no con fondos locales”, detalló Alonso que enfatizó “es preocupante porque no es solo la no recepción de ingresos no automáticos, es también la retracción de la economía, la baja del consumo, y la baja en la coparticipación de nivel nacional a la provincia en el impuesto a las ganancias. La provincia se nutre, en su mayor de su masa coparticipable, de ese impuesto, las municipalidades, del IVA. Hay una diferencia que viene decayendo en función de la retracción que está teniendo la economía”.

La mandataria confirmó que “en el primer trimestre ya hubo una merma de un 35% en los ingresos, entre lo nacional y la recaudación propia”.

Con respecto a la economía del municipio, Fernanda subrayó que “hemos tenido tiempos donde nos pudimos ordenar mucho, trabajar para adentro, cuestiones que hacen al cuidado de los recursos que disponemos. Desde que la gente eligió un modelo de gobierno no presente, mucho más restringido, también hicimos esa lectura y tomamos decisiones donde hemos hecho una retirada de esa presencia del Estado, lo cual nos permitió ahorrar y hoy poder cumplir con las obligaciones: no sabemos hasta cuando”. (Fuente y foto: Infopico).

