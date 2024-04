Indignante: en Anses el gobierno nacional da de baja de 10 a 15 pensiones por incapacidad por día

Compartir esta noticia:

El panorama en la sede local del Anses es desolador. A los despidos de trabajadores y trabajadoras se suma la falta de interlocutores con la patronal y situaciones dramáticas, con la caida de entre 10 y 15 pensiones por día, impulsadas por Javier Milei y el gobierno de La Libertad Avanza.

Situaciones dramáticas se viven en la sede del Anses local, cuando distintas personas se acercan para preguntar por qué no pueden cobrar sus pensiones. “En mis veinte años acá, esto no había pasado nunca”, señaló una de las delegadas gremiales.

Este miércoles se lleva a cabo un paro en la Administración Nacional de la Seguridad Social. Fernanda Rodríguez, de CECASFI, Mariana Echeveste y Leonardo de la Iglesia de Apops, dialogaron con Plan B y brindaron un panorama de la situación actual.

“Somos cuatro los gremios que tenemos representación legal en Anses y solo tres estamos llevando adelante esta medida de fuerza: CECASFI, Apops y ATE, que han coordinado acciones para llevar adelante en el día de hoy: un paro general con movilización en Buenos Aires a las horas, en Córdoba 720, en Anses, en Capital”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Llegamos acá luego de varias jornadas de asambleas, luchas, de concientización de la gente y de concientización interna. Lo que nos está pasando es muy angustiante e injusto. Y, además, no tenemos idea de cómo va a seguir. Las medidas de fuerza a tomar, van a depender mucho de la movilización de hoy y el diálogo que se pueda intensificar o no entre la patronal y los gremios. Diálogo que, por ahora, es nulo”, agregaron.

“Los gremios tenemos información de que algún diálogo existe, pero formalmente, no hay mesa de negociación. Queremos exigir la reincorporación de trabajadores despedidos. Y de igual importancia es la quita de derechos que estamos viendo de parte del gobierno a la gente, en distintos programas. Lo que estamos defendiendo no es solo puestos de trabajo, sino derechos logrados a través de los años, por el pueblo, en distintas luchas y que hoy se están recortando”, indicaron.

En referencia a los rumores de caídas de pensiones, indicaron que “ahora se extendió un plazo para que presenten un certificado y no se ha hecho, como si tuvieran un vencimiento. Se trata de pensiones no contributivas por invalidez. No así, con las de madres con siete hijos, que, por ahora están vigentes”.

“Sí hay personas con discapacidad que están perdiendo sus pensiones. Los llaman a una presentación de documentación o certificados, pero no hay dónde hacer el reclamo”, explicaron. “No se saben los motivos de esto. Nos enteramos nosotros porque la gente va al banco a cobrar, no pueden cobrar y vienen acá, donde nos fijamos en el sistema y dicen que las pensiones están dadas de baja. Es algo terrible. Todos los días tenemos de 10 a 15 pensiones dadas de baja, desde hace una semana”, adelantaron.

En este sentido, remarcaron que esto no había pasado nunca en el Anses. “Hace veinte años que estoy acá y esto nunca había pasado. En la época del macrismo, sí hubo que les mandaban una carta documento solicitando documentación respaldatoria, pidiendo que reafirmen esa invalidez. Toda invalidez se da transitoriamente por tres años, luego se hace una junta médica que evalúa si esa invalidez sigue o empeora y ahí, se dictamina una invalidez definitiva”.

“En el caso de las pensiones que están dando de baja, figuran como pensiones de régimen general y en algunos casos, hacía 25 años que las estaban cobrando, en muchos casos, único sustento. Todos los días tenemos acá a personas llorando y angustiadas, preguntándose qué van a hacer porque es el único sustento con el que viven”, contaron.

“Hace dos o tres días, vino un empleado del Banco de La Pampa, con un matrimonio de personas hipoacúsicas, para preguntarnos por qué le habían cortado las pensiones a este matrimonio de y no tuvimos una respuesta para darle. Nuestra situación es chocante, pero imaginen la de las personas, que de un día para otro, dejan de cobrar las pensiones y no tienen qué comer, porque es el sustento de sus vidas. Además, se trata de pensiones bajas, menos que la jubilación mínima”.

En referencia a las y los despedidos en Santa Rosa, se espera que se nombre un jefe de Anses en la sede local para empezar a reclamar por la incorporación de las y los cesantes. “Es necesario que se nombre un jefe. No solo por esto, hay cuestiones que no se pueden responder. Nosotros, como trabajadores del organismo, no podemos responder por qué les sacan la pensión, por qué le quitan un derecho. Debería ser el representante de este gobierno el que se pare ante la gente y dé respuestas”.

“Si hay que firmar como responsable por estas acciones, lo hace el que está a cargo en este momento. En este caso, es Alejandro Otero, pero es un compañero de carrera, que tiene una resolución, donde lo nombran como representante natural en el caso de firma. Pero nada más, el no toma decisiones, ni nada”, afirmaron.

Consultados sobre el funcionamiento en la actualidad de Anses, aclararon que por ahora, se cobran los sueldos en tiempo y forma. “Lo que han suspendido son los artículos de limpieza y la semana pasada casi nos quedamos sin papel, pero llegaron unas resmas. De hecho, no tenemos un Jefe Regional en Neuquén y nosotros pertenecemos a la Regional Sur 1, de Río Negro, Neuquén y La Pampa y sí hay una persona que se ha presentado a trabajar, pero todavía no tiene resolución, por lo cual no tiene firma”.

“No sabemos qué va a pasar. Sí nos enteramos que este edificio tuvo una factura de luz de un millón de pesos, antes de la liberación de tarifas. Hay mucha incertidumbre. Actualmente, quedaron en planta unos 48 empleados. No quedan más contratados y todos somos planta permanente. De los despedidos, uno fue de planta permanente y otro que venía de Desarrollo Social, que también lo despidieron”, explicaron.

En este marco, recordaron que los despidos en Anses comenzaron en diciembre, con la tanda que había ingresado en 2023. “Ahí se despidieron a dos compañeros, cinco en toda la provincia, más 9, contando a la gente en las oficinas”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios