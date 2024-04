Paro nacional en ANSES y movilización de Movimientos Sociales

Compartir esta noticia:

Este miércoles se hace un paro en la Administración Nacional de la Seguridad Social contra los despidos y los movimientos sociales se suman al reclamo contra los despidos y demandan asistencia alimentaria para los sectores más postergados.

En el marco del paro nacional e trabajadores de ANSES por despidos, las Organizaciones Sociales “seguimos en la pelea por las urgencias del pueblo. El hambre crece a pasos agigantados en los barrios, la política de Milei, Villarruel y Macri solo provoca desocupación y pobreza”.









En el marco del plan de lucha de estatales despedidos sin motivo por el presidente Milei, más allá del ideológico de destruir el estado y la clase media, las organizaciones sociales se suman a la protesta porque “Los comedores populares crecieron más de un 200% en su asistencia, este gobierno se niega a entregar mercadería para que por lo menos se pueda asistir a las personas. Desde las organizaciones se nos hace muy difícil sostener esa ayuda, muchos están cerrando y eso implica que cientos de vecinos se queden sin su plato de comida”.

En ANSES La Pampa el gobierno de Javier Milei echó a cinco trabajadores y cerrará varias de las delegaciones del interior. Ninguno de los despedidos había ingresado en el último año, uno de los argumentos utilizados para despedir sin miramientos a trabajadores y trabajadoras que permiten el funcionamiento del organismo.

“La congelación de sueldo del Potenciar Trabajo permite la licuación del plan social, lo poco que cobran las y los beneficiarios ya no alcanza para nada y mes a mes se va perdiendo ante la inflación, el abrumador aumento de las tarifas de servicios y transportes entre otras. El FMI le exige a Milei la desaparición de las políticas sociales, ese ajuste a los que nada tienen empieza por congelar y licuar el Potenciar Trabajo hasta hacerlo desaparecer”, añaden.

“La revista Forbes es especialista en el ranking de los más ricos del mundo. En ese ranking aparecen seis empresarios argentinos: Marcos Galperín con 6.300 millones de dólares (MD), Paolo Rocca 5.600 MD, Alejandro Bulgheroni 4.900 MD, Gregorio Pérez Companc 3.900 MD, Eduardo Eurnekian 3.000 MD y Eduardo Costantini 1.400 MD. Los seis suman 25.100.000.000 dólares, y como socios de Milei en su gobierno sus fortunas van engordando cada vez más. Rocca y Eurnekian manejan áreas claves del gobierno”, recuerdan.

“A estos monopolios, en su mayoría imperialistas, a los oligarcas latifundistas, a los organismos de la usura internacional como el FMI, les va abriendo camino Milei: alimentos, petróleo, litio, tierras, industrias estatales y otras. Ese es su objetivo, para eso le financiaron las elecciones”, denuncian.

“Del otro lado del mostrador está el pueblo. La motosierra y la licuadora son para los trabajadores, los jubilados, los desocupados, los campesinos, los originarios, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores de la cultura y la ciencia, la pequeña y mediana empresa y demás sectores populares. La política de Milei es de una Argentina para pocos, donde los niños no tengan futuro, y donde los mayores tengan que elegir entre comer o comprar sus remedios”, advierten.

“Decimos basta! A esta política hambreadora y de entrega de toda nuestra soberanía; Necesitamos aumento en los Potenciar Trabajo; Nuevos cupos del PT para los y las vecinas que no tienen nada; Necesitamos alimentos para los comedores y merenderos; Basta de despidos y vaciamiento del Estado; No al pago de la deuda con el FMI; No a la persecución de las cooperativas populares”, cierra el documento de la convocatoria de las organizaciones sociales.

