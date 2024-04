“Poemario del monte” este fin de semana en el teatro ATTP

Compartir esta noticia:

El viernes 12 de abril, en el Teatro ATTP se presentará el espectáculo de música y poesía “Poemario del Monte”.

Se trata de un registro de la obra poética de Eduardo Aguirre dirigida, musicalizada e interpretada por Vero Be.

Es una experiencia en tiempo presente que se asienta en las sensaciones más intensas y se fortalece en la potencialidad de nuestra música y nuestra poesía. Un canto, una palabra, una musicalización que se vale de la ternura como herramienta y de la palabra como conceptualidad. Será una reposición de una obra músico poética presentada en el Teatro Español de Santa Rosa el año pasado y que tuvo gran repercusión.

“Poemario del Monte”es un trabajo que hace pie en La Pampa e intenta inscribirse en una misma senda que armoniza las expresiones de un contexto inabarcable. En ese poemario conviven en una cuidadosa mixtura el amor, la esperanza, lo común, la nostalgia, la rebeldía y el abrazo fraterno. No hay camino, no hay distancia. Hay cercanía y abrazo con otro que cataliza las emociones. Hay una geografía intensa e interminable, en la que Vero Be interpreta a Eduardo Aguirre.

Es una epifanía, un encuentro luminoso e inesperado, una síntesis y una delicada mixtura de aportes. La voz cálida y el estilo interpretativo profundamente palpitante y sensible de Vero Be, por una parte. Por la otra, una musicalización cuidadosa y creativa que arropan la aparición madura de un ramillete de poemas que están atravesados por la singularidad descriptiva y cuidadosa de Eduardo Aguirre en su acercamiento poetizante.

Dia: viernes 12 de abril

Horario: 21.30hs

Lugar: Teatro ATTP (José Luro y Bolivia)

Entradas: se adquieren solo anticipadas en Fahrenheit Libros (9 de julio 56, Santa Rosa) o en la puerta del teatro antes de la función.

Comenzaron los talleres anuales en ATTP

El pasado lunes 8 de abril comenzaron los TALLERES ANUALES 2024 de la ATTP con gran convocatoria. Aún hay cupos disponibles en cada una de las propuestas para quienes aun no se han sumado. Las propuestas son:

Lunes 18:30 hs: TALLER DE TEATRO PARA ADOLESCENTES (15 a 18 años) a cargo de Astrid Urban

Martes 20hs: Taller de Teatro para Adultxs principiantes (mayores de 18 años), a cargo de Matías Leites;

Jueves 18:30 hs: Taller de Teatro para Pre-Adolescentes (12 a 14 años), a cargo a cargo de Ana Luz Córdoba y Yohanna Hirtz.

Jueves 20hs: Taller de Teatro para Adultxs con experiencia, a cargo de Ana Luz Córdoba y Yohanna Hirtz.

Todos los talleres tienen lugar en las instalaciones del Teatro ATTP ubicado en José Luro y Bolivia (Santa Rosa); y las consultas o inscripciones pueden realizarse escribiendo al teléfono de la ATTP (2954-623869).

