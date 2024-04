Asamblea Autoconvocada contra el ajuste de Milei: “este gobierno despide y arrasa con todos los derechos”

Compartir esta noticia:

La Asamblea Autoconvocada contra el ajuste de Milei hizo uso este jueves de la Banca de la Vecindad y en un documento que fue leído por Mónica Molina denunció el daño de las políticas de Javier Milei a la sociedad argentina.

En una lectura que no estuvo exenta de emociones, Molina explicó el origen de la Asamblea Autoconvocada y denunció que el DNU 70/2023 que tiene media sanción de rechazo del Senado y aguarda su tratamiento en Diputados, “arrasa con todos los derechos laborales y sociales”.

Denunció también la mala alimentación de los sectores más desprotegidos en la ciudad, en un relevamiento realizado por el Desayunador en Villa Germinal y advirtió por las subas exorbitantes en las tarifas de gas y la luz.

También repudió el desguace del ESTADO y enumeró La eliminación del INADI, del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo nacional de las Artes, el desfinanciamiento del INCAA, INSTITUTO DE LA MÚSICA y de las CONABIP, de las bibliotecas populares que hay en muchas localidades de La Pampa.

El texto completo, es el siguiente:

La Asamblea Autoconvocada contra el ajuste de Milei surgió en diciembre como un espacio que se reúne en la plaza San Martín, es autónomo, heterogéneo conformado por vecinas, vecinos, vecines de la ciudad de Santa Rosa con el objetivo de expresar su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia -DNU- y la ley ómnibus, impuestos por el gobierno nacional desde su asunción.

Es un ámbito donde debatimos y se generan acciones que expresan la resistencia pacífica a las prácticas antidemocráticas de un modelo económico, social, político y cultural que afecta y profundiza el sufrimiento de las mayorías,porque la clase trabajadora, jubiladas y jubilados, mujeres y disidencias, niñas y niños, adolescentes son objeto del más brutal ajuste que hayamos vivido en las últimas décadas desde el pasado mes de diciembre.

Este plan económico no queda sólo en el ajuste, sino que avasalla cada una de las esferas desestructurando la vida cotidiana de la ciudadanía, en una clara reivindicación de las prácticas antidemocráticas ancladas en la ideología de la última dictadura cívico militar, por ello rechazamos el protocolo antipiquete de Bullrich y repudiamos la represión ejercida en el día de ayer a quienes se movilizaron en reclamo de pan.

Rechazamos toda expresión negacionista respecto del terrorismo de Estado perpetrado en nuestro país y qué aún tiene consecuencias en nuestra sociedad, una de ellas es que reiteradamente nos aplican ajustes y cómo si no entendiéramos que es quedarse sin trabajo, o no tener donde vivir, o sencillamente tener hambre usan el garrote.

Los y las «defensores de la república» y «los hijos del padre de la democracia» seguirán acompañando tamaño atropello a la república y las libertades democráticas??

La pobreza en casi el 60 % según los datos de la UCA, 57, 4 para el mes de enero es un indicador más que suficiente para imaginarnos el país que nos propone la motosierra de Milei. Si bien, los gobiernos anteriores no están eximidos de la responsabilidad sobre el impacto de la inflación en los hogares, es claro, que la devaluación del 118 % en diciembre no hizo otra cosa que sumergir aún más en la pobreza que acechaba a la mayoría del pueblo argentino.

Muchas personas, seguramente hartas de lo que se estaba viviendo con los gobiernos anteriores creyó en Milei. Sin embargo, que mantenga según las encuestas altos porcentajes de adhesión no significa que no haya deterioro en la calidad de vida.

El mega DNU de Milei, en vigencia desde el mes de enero, arrasa con todos los derechos laborales, económicos y sociales. La pretensión de eliminar y/o modificar más de 300 leyes no obedece sólo a lo económico, sino pretende destruir las bases mismas de la sociedad argentina en todos sus aspectos.

La desregulación de todas las actividades de la economía y el desguace del Estado impuesto a través del decreto ha provocado un feroz ajuste de los salarios, la caída de la actividad económica en beneficio de los capitales concentrados de la economía y el cierre de pequeños comercios, la suspensión de personal por falta de producción.

En los últimos dos meses 3.6 millones personas engrosaron el doloroso índice del 57 % de pobreza en nuestro país, el gobierno se jacta de haber logrado déficit cero a costilla de las y los jubilados. Indolente, el gobierno ultraderechista conservador de Milei ha demostrado que no le importa el desarrollo del país, prueba de ello es no transferir los recursos de coparticipación a las provincias, frenar la obra pública, no enviar los fondos para la educación, congelar el presupuesto de las universidades, y arrasar con décadas de luchas por los derechos de las mujeres y las disidencias a partir de la pretensión de eliminar la perspectiva de género en el ámbito público tal los anuncios del vocero presidencial.

El brutal ajuste también es para cumplir con los pagos de la deuda ilegal tomada por su aliado político Mauricio Macri y su actual ministro de economía, Luis Caputo. Además, recientemente el gobierno volvió a tomar deuda en 4700 millones dólares.

Desde el gobierno nacional se avasalla las autonomías provinciales con la quita de los fondos de coparticipación. Falta de recursos que impactan gravemente en la salud pública, privada. La eliminación de los fondos fiduciarios para la cobertura médica universal de salud, la eliminación de la ley que incentiva la producción pública de medicamentos y vacunas, recortes a las obras sociales, con una inflación mensual de más del 20 por ciento en salud, en enero de este año.

Pero además, cuando decimos que desestructura la vida cotidiana de cada uno, una de nosotros estamos diciendo que este gobierno y sus aliados están provocando la asfixia de la educación pública, con el desfinanciamiento de las universidades públicas, ejemplo de ello es que la falta de actualización de los presupuestos ha provocado la cesación de pagos de universidades en nuestra patagonia, como la Universidad Nacional del Comahue.

No se puede pagar la luz, ni el gas en esta ciudad y toda la Patagonia!!!

Este gobierno y sus aliados, no tienen nada de “ la libertad avanza”, paradójicamente quieren que nuestro país retroceda en materia científica con la pretensión de eliminar el CONICET y el recorte en becas para la investigación.

Asistimos todos los días al desguace del ESTADO. La eliminación del INADI, del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo nacional de las Artes, el desfinanciamiento del INCAA, INSTITUTO DE LA MÚSICA y de las CONABIP, de las bibliotecas populares que hay en muchas localidades de La Pampa.

Se jactan de dejar a miles de trabajadores, trabajadoras en la calle, pasando a engrosar los índices de desocupación y desesperación para enfrentar su situación.

Acaso se preguntan qué pasará con esas trabajadoras y trabajadores despedidos en el país, la provincia y en esta ciudad en particular?

Con quienes desde esta Asamblea nos solidarizamos.

Este gobierno no quiere al ESTADO, no obstante se vale de él para eliminarlo de a poco.

Esta es la realidad del modelo de supuesta “libertad” que pretenden imponer con su batalla cultural el gobierno nacional. Así, el ajuste también baja a las provincias y a los municipios.

Cada hogar santarroseño y sobre todo aquellos de sectores populares están atravesando miseria indisimulable. Por ello, les decimos que no apliquen en la comunidad el ajuste que hace Milei. Quien quiera oír que oiga.

Esta Asamblea se expresó y realizó intervenciones respecto de los tarifazos que ya han llegado a los hogares pampeanos y de Santa Rosa en particular.

Los tarifazos en las boletas de electricidad, entre un 70 a más del 100 por ciento; de gas con porcentajes del 400 al mil por ciento; tarifazo que advertimos el 11 de enero pasado. Sumado a esto, el aumento en el transporte afecta la vida diaria de las personas en un contexto de pérdidas de poder adquisitivo y de fuentes de trabajo a partir de despidos ocurridos en organismos estatales con asiento en la provincia.

Boletas de luz de hogares, de 58 mil, 70 mil pesos, ni hablar de aquellas que con cifras desorbitantes de los comercios, quien va a poder pagar? Quien va a pagar las tasas municipales? claramente vamos a empezar a optar, porque la prioridad es comer.

Señoras concejalas y señores concejales la situación de crisis en los barrios es de catástrofe social. El relevamiento realizado por el Desayunador de Villa Germinal arrojó que el 44% de las familias dependen de las viandas para comer a diario, que el 53% NO puede comprar carne. De esas familias que sí pueden, el 60% se alimenta de menudos y alitas de pollo.

Esto no se puede permitir en una provincia que produce y exporta carne y otras proteínas al mundo. Las penas son de nosotres, las vaquitas… son ajenas.

Además, las y los vecinos son reiteradas las expresiones de las personas que asisten al comedor respecto de la cantidad y calidad de la comida y, en más de un caso sufren la discriminación sin que estén claras las razones de por qué ello ocurre. Les pedimos a las y los integrantes de este cuerpo que intercedan ante el departamento Ejecutivo para mejorar esta situación.

Porque concejalas, concejales deben saber uds. que el periplo de reclamar en cada ventanilla en busca de alguna ayuda porque no se tiene qué comer, mayoritariamente la hacen las mujeres.

CIERRE:

Desde nuestra Asamblea reclamamos que tanto el Ejecutivo Provincial, Cámara de Diputados y Diputadas, Municipalidades, Comunas y Consejos Deliberantes asuman un rol protagónico en defensa de todo el pueblo pampeano. En este sentido, es necesario crear condiciones necesarias de participación popular, por ello pedimos que se abran las puertas de Casa de Gobierno, Cámara de Diputados, Municipalidades, Comunas y Concejos Deliberantes y se convoque ya a Asambleas Abiertas con todos los espacios Políticos, Gremiales, Sociales, Empresariales, Culturales. Que sean abiertas a quien quiera participar por la necesidad urgente que hay de unificar criterios y acciones para evitar lo peor que es que gran parte del pueblo pampeano esté privado del acceso a servicios esenciales como la electricidad y la calefacción. Servicios que cubren necesidades elementales como conservar alimentos y cocinar. Inaceptable desde lo humanitario permitirnos semejante retroceso.

Desde la Asamblea Autoconvocada como espacio tenemos la predisposición de participar y hacer aportes. Creemos que esto es algo que debe involucrarnos a todos los sectores de la sociedad para conjuntamente frenar y no permitir más tristeza, más dolor y más pobreza para la Argentina.

