Vialidad Nacional: “somos trabajadores, los ñoquis quedaron en el estado”

El Distrito de Vialidad Nacional fue otro de los afectados por la motosierra de Javier Milei y la ola de despidos de organismos nacionales. En La Pampa hubo cuatro despedidos hasta el momento, pero podría haber más a fines de junio. “Estamos a la intemperie, la gente que toma decisiones no nos toma como seres humanos”, dijo a Plan B, Martín Petrucci.

Martín Petrucci, trabajador de Vialidad Nacional, se acercó este jueves al Deliberante para visibilizar la situación. “Nos acercamos al Concejo para denunciar la injusticia por haber sido despedidos, de una manera inhumana, muy cruel, ya que somos personas. No somos un número y dependemos de nuestro trabajo. Tenemos hijos, gastos, pagar el alquiler y de un día para otro, nos enteramos que ya no pertenecíamos más al organismo y, dejamos de cobrar nuestros ingresos, para encontrarnos en una situación muy vulnerable”.

“Por eso, estamos tratando de agotar todas las vías administrativas para poder lograr que el Gobierno Nacional revea su decisión, que fue injusta y sin ningún tipo de justificativo. Hasta ahora, no hemos tenido respuestas. Desde el Distrito de Vialidad Nacional se enviaron informes por cada uno de los despedidos, justificando por qué era necesario que los agentes sigan cumpliendo sus funciones”, agregó.

“También el Sindicato de Trabajadores Viales hizo un Recurso de Consideración. Hemos enviado informes personales para que lleguen al administrador general, pero hasta el momento, no hemos tenido respuestas”, dijo Petrucci.

Consultado sobre las causas de los despidos, Petrucci dijo que “en la Resolución que nos llegó el 16 de marzo, decían que habían hecho un análisis pormenorizado de los agentes, teniendo en cuenta su función, cargo y tareas que se desempeñaban. Además, decían que teníamos faltas injustificadas y sumarios, cosa que no es verdad, ya que ninguno de los agentes despedidos, tenían esa situación laboral, éramos agentes que cumplíamos con lo que habíamos firmado en el contrato”.

“Otro de los argumentos del gobierno nacional era que pertenecíamos a tareas de emergencia, que habíamos sido contratados para tareas específicas, algo que no es cierto, porque hace tres años que estamos contratados y cumplimos funciones inherentes al organismo”, agregó Martín.

“No sabemos si vamos a cobrar solo el sueldo o indemnizaciones. La situación es bastante acéfala, porque a los jefes los tomó por sorpresa. Sí nos pagaron el sueldo de marzo y no sabemos qué va a pasar”, dijo.

“Queremos dejar en claro que no están echando ñoquis, están echando gente que trabaja, que cumple con los horarios, con la labor que tienen que hacer cuando se firmó el contrato y los ñoquis están quedando dentro del estado nacional”, recalcó Petrucci.

Consultado sobre cómo estaban ante la situación, Martín la definió como de mucha zozobra e incertidumbre. “Mis compañeros también. Hay mucha tristeza. Cuando fui a sacar mis pertenencias, podía ver que había un ambiente muy callado, con gente que duda si seguir cumpliendo con sus tareas, porque no sabe si vale la pena o no, porque nadie te juzga con justicia. Estamos a la intemperie, la gente que toma decisiones no nos toma como seres humanos, sino que nos toma como un número en Excel, un robot que no vale nada. La situación es esa, de mucha incertidumbre y de no saber cómo manejarse”.

“En mi caso, por suerte no tengo hijos. Tengo un compañero que tiene un hijo con problemas de salud y su situación es desesperante. En mi caso, cuando uno es solo, se puede arreglar de otra manera y el ingreso que puede llegar a conseguir, no es tan necesario para bancarse uno”, dijo.

Preguntado sobre si iniciarán medidas judiciales, Petrucci dijo que sí. Y es probable que mis compañeros también. Hasta el momento, no hay más despedidos. Hay un rumor con una posible lista, pero no se sabe nada. Sí salió un decreto presidencial el 28 de marzo, donde se anunciaba que los contratos que seguían vigentes, se prorrogaban al 30 de junio”.

“Así que la situación en nuestro Distrito es esa: hay personas que siguen trabajando pero no saben si el 30 de junio van a seguir o no. Incluso, compañeras me han contado, que ellas estaban en planta transitoria y, de un día para otro, en el sistema aparecieron como contratadas. Eso sin previo aviso ni notificación de nada. Sabemos que despidieron a 157 empleados de Vialidad Nacional en todo el país, eso, es un Distrito entero, como si hubiesen eliminado el Distrito La Pampa. Hasta ahora, acá somos cuatro los despedidos pero no sabemos si van a haber más”, cerró Martín Petrucci.

