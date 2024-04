Abuelas de Plaza de Mayo denunció un nuevo hecho de violencia contra una militante de DDHH

Compartir esta noticia:

Una militante de Abuelas en Rosario recibió amenazas por escrito contra ella y su familia en su domicilio particular. “Pedimos a la justicia que investigue y garantice la seguridad de la víctima. Nunca más es nunca más”, indicaron en un comunicado de prensa.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo Filial Rosario e H.I.J.O.S. Rosario denunciaron un nuevo hecho de violencia contra una militante de derechos humanos, perteneciente a nuestras organizaciones, que interviene en causas donde se investigan crímenes de lesa humanidad.

“Días atrás, nuestra compañera recibió una amenaza por escrito contra ella y su familia en su domicilio particular, lo que da cuenta del grado de intimidación y de la gravedad de los hechos. La nota contiene una advertencia por su participación como militante de derechos humanos y, además, amenaza su integridad física”, indicaron.

“Leemos este terrible hecho como parte de una sumatoria de graves acciones que vienen sucediendo en nuestro país: desde las intimidaciones a Teresa Laborde Calvo para que no dé charlas en escuelas, hasta el ingreso al domicilio y posterior ataque que sufriera nuestra compañera Sabrina Bölke”, recordaron.

“Habiendo efectuado ya la denuncia pertinente, solicitamos al poder judicial que se avoque de lleno en la investigación y agote las instancias necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido. Pedimos también a la sociedad mesura para no entorpecer dicho proceso judicial y particularmente para resguardar a nuestra compañera y su familia”, solicitaron.

“Sin embargo, no podemos dejar de advertir públicamente sobre este hecho intimidatorio y violento, que no es aislado. Es este clima social, habilitado por la investidura presidencial y vicepresidencial, que ningunea la lucha que construyó nuestro pueblo para exigir Justicia, el que fogonea la avanzada de violencia que estamos viviendo. No podemos dejar de advertir que este discurso también fue sostenido por el gobernador de nuestra provincia, quien no tuvo tapujos en decir que no quiere reclamos de los Organismos de Derechos Humanos, en medio de una escalada de violencia sin precedentes en nuestra ciudad”, precisaron.

“A poco de conmemorar los 40 años de democracia, estos delitos son inadmisibles y repudiables. Por lo tanto, instamos de manera urgente a los gobiernos nacional y provincial a frenar los discursos de odio que habilitan la estigmatización y la violencia contra quienes piensan diferente, y exigimos la adopción de las medidas necesarias para prevenir la repetición de actos semejantes y para garantizar la seguridad de las víctimas”, reclamaron desde Abuelas.

“Los organismos de derechos humanos seguiremos trabajando colectivamente para demandar justicia por estos hechos de violencia y persecución política y continuaremos exigiendo el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y la sanción a sus responsables. Nunca más es nunca más”, cierra el comunicado de prensa.

