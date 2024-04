El ajuste de Milei: “el panorama es lamentable y desde el Desayunador vemos como pega en la economía familiar”

Compartir esta noticia:

Desde el Desayunador de Villa Germinal y la Asamblea Autoconvocada contra el ajuste de Milei, alertaron por el deterioro de las condiciones de vida de santarroseños y santarroseñas. “Se ha duplicado la demanda en iglesias, comedores municipales y desayunadores”, dijo Miki Fiol.

Miki Fiol y Jonatan Gómez, integrantes de la Asamblea Autoconvocada contra el ajuste de Milei, dialogaron con Plan, en el marco de la exposición realizadas el jueves en la Banca de la Vecindad.

“Estamos agotando todas las instancias, recorriendo todos los poderes y lugares donde llevar nuestro reclamo y el Concejo Deliberante es uno, aprovechando de que está la Banca de la Vecindad”, contó Miki Fiol, del Desayunador de Villa Germinal.

“Vinimos a manifestar nuestra lectura de la realidad, lo que estamos viendo en estos cuatro meses que asumió Milei, para ver si podemos sensibilizar a concejales y concejalas. Creo que algunos tienen sensibilidad, otros están medios carentes y por ahí, las palabras sirven para reflexionar sobre la situación que estamos viviendo”, agregó.

“La verdad es que en la situación actual del país, la ciudad, la provincia, es desastrosa. Ya lo dijo el Gobernador ayer, con más datos. El panorama es lamentable y nosotros, desde el espacio del Desayunador, vemos cómo viene pegando esto en la economía familiar de las barriadas, al punto que se ha duplicado y más, la cantidad de chicos, chicas, adultos y adultas que van a buscar la vianda al Desayunador”, dijo Fiol.

“La Asamblea viene a dar la cara y estamos presentes como espacio. Quien quiera sumarse, puede acercarse los jueves a las 19,30 horas a la Plaza.”, recordó.

Consultado sobre si hay dificultades para pagar los servicios en quienes asisten al Desayunador, Fiol contestó que sí. “Ya no podían pagar y estaban refinanciando. Y ahora, no lo van a poder hacer, con un servicio que ha duplicado su valor. Y no pueden comer”.

En referencia al relevamiento que se hizo desde el Desayunador, Fiol precisó que más del 50% de la población no puede vivir si no asiste a los comedores municipales, de las iglesias o desayunadores. “O viven de alitas de pollo o menudos, volcándose a alimentos de menor calidad. La realidad en el barrio es tremenda y se ha duplicado”.

“Estamos haciendo cuatro ollas ahora y lo que no nos hemos cansado de repetir del año pasado, es que semana a semana, aumenta el número de gente. Hay gente nueva, vamos metiéndole alimento a la olla, pero sigue sin alcanzar. Es como que no tiene techo”, precisó Fiol.

Consultado sobre cuánto gastan para brindar esta mano solidaria, Fiol dijo que suma alrededor de $150.000. “Si no fuera por la asistencia, por las donaciones, las movidas que hacemos nosotros y el aporte que tenemos ahora de Provincia, no se podría hacer. También hay gente que nos aporta a la cuenta del Desayunador, comercios, empresas. La vamos llevando. Afortunadamente, no dependemos de Nación, porque la estaríamos pasando mal”.

“Contamos con un montón de lugares para conseguir y agradecemos la ayuda, ya que no podríamos solventar el Desayunador. Como ejemplo, te cuento que hicimos una pizzeada solidaria, juntamos $200.000 y eso, se nos iría en una comida. Estamos mal y es lo que vinimos a decir acá”, agregó.

Por su parte, Jonatan Gómez señaló que “el gobierno está decidido a no sacar a la gente de la pobreza, sino más bien, sacarla de la calle. No le interesa solucionar los problemas estructurales que pasa el pueblo argentino y una demostración de eso fue la represión que sufrieron ayer (por el miércoles 10 de abril) las organizaciones sociales que se acercaban a exigir comida para desayunadores y merenderos, recordando que, desde que asumieron no han enviado ningún tipo de ayuda a los comedores barriales”, agregó.

“Este gobierno tiene una orientación de correr la vara de la democracia desde que asumió. El mega DNU, contra el cual nosotros salimos a manifestarnos como asamblea, es su política fundamental, ya que al no tener ningún tipo de mayoría parlamentaria, ha decidido esta vía para imponer un plan de ajuste económico brutal que estamos sufriendo cada uno de los argentinos”.

“Para sostenerlo aplica un protocolo represivo, cuyas consecuencias fueron siete u ocho detenidos sin haber ningún tipo de agresión de parte de los manifestantes. Vemos en este gobierno un peligro muy importante para las libertades democráticas. Por eso, hoy en día vinimos al Concejo Deliberante a plantearles a concejales y concejalas que tomen una posición clara con respecto a cuál es el horizonte que quieren ellos para esta sociedad”, dijo Gómez.

En este sentido, Gómez criticó la complicidad de ediles locales con la Libertad Avanza. “No tienen representantes en este Concejo Deliberante, pero, sin embargo, hay una complicidad absoluta para que estas medidas de ajuste pasen. No solo en Concejo Deliberante, en la Provincia y a nivel nacional”.

