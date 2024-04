La UCR le llevó al Gobierno su propuesta de reforma laboral, que elimina las cuotas sindicales

Compartir esta noticia:

Los diputados y senadores del radicalismo acordaron con Posse y Francos la incorporación en la Ley de Bases de un capítulo laboral que apunte a motorizar el empleo, sobre todo en las pymes.

Los bloques de diputados y de senadores de la UCR llevarán el jueves por la tarde a la Casa Rosada su proyecto de reforma laboral que, tal como acordaron con el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior Guillermo Francos, será incorporado en el nuevo proyecto de Ley de Bases que se tratará la semana próxima en la Cámara de Diputados.

La iniciativa toma algunos aspectos del capítulo sobre reforma laboral contenido en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 que dictó el Poder Ejecutivo a fines del año pasado. Debido a que la aplicación de ese capítulo está suspendida desde enero pasado por una decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -que falló a favor de una acción de amparo presentada por la CGT-, los bloques dialoguistas insistieron en avanzar con una ley.

La UCR se comprometió –y el Gobierno aceptó- presentar una propuesta al respecto por considerar que sería positiva para motorizar el empleo en el sector de las pymes. Entre los legisladores radicales que esta tarde llegaron a la Casa Rosada se encuentran los senadores Pablo Blanco y Eduardo Vischi; y los diputados Soledad Carrizo, Pablo Cervi, Rodrigo de Loredo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos y Pamela Verasay. También son de la partida el secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Cacace; el vicejefe de Gabinete José Rolandi y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

Al cabo del encuentro, el cordobés De Loredo afirmó: “La reforma laboral es la más importante que necesita el país”.

Según publicó La Nación, el proyecto del radicalismo no es estrictamente un proyecto de ley espejo del capítulo laboral del DNU, ya que incorpora varias modificaciones. Uno de los puntos que promete generar más polémica es el que propone eliminar y prohibir las contribuciones y aportes emanados de los convenios colectivos de trabajo. El Gobierno no se atrevió a tanto en el DNU: allí establece que el empleador no estará obligado a efectuar retenciones sobre el salario del trabajador de cuotas, aportes o contribuciones en virtud de su carácter de afiliados a asociaciones sindicales, salvo que mediare expreso consentimiento.

Otros puntos claves de la reforma son los siguientes:

1. Reducción de la carga fiscal sobre el empleo: Propone la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados. Esto produce una sustancial disminución del costo laboral (en particular para las PyMEs), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos.

2. Educación como servicio estratégico esencial: Establece la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho.

3. Reducción de la litigiosidad: Derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas. Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización.

4. Mecanismos sustitutivos de indemnización: establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.

5. Protección contra el despido por discriminación: agravamiento de hasta un 100% en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política

6. Registro laboral: Implementar de un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites. 8. Periodo de prueba: Extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar. (La Nación).

