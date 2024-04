Bisterfeld: “no puede ser un fin bajar la inflación a costa de destruir la economía”

Compartir esta noticia:

El ministro de Hacienda de La Pampa, Guido Bisterfeld, cuestionó las medidas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que «más que un plan económico y un plan de negocios por la transferencia de recursos a los sectores concentrados de la economía».









A su vez, Bisterfeld se refirió a la demanda que la provincia de La Pampa realizó ante la Corte Suprema por el déficit de la caja previsional.

-Ayer el gobierno pampeano comunicó que se presentó ante la Corte Suprema para reclamar a Nación la deuda previsional

-Es el déficit de la caja previsional que estaba establecido en dos leyes del presupuesto, que dice que nos deben enviar una parte del déficit como anticipos y que sean actualizado. Eso, a través del DNU, Nación lo que hizo es eliminar lo que decía las leyes de presupuesto. Deberían enviarlo a valor histórico y no están enviando nada desde diciembre.

Se pide el envío de los anticipos y actualizados. No están haciendo las simulaciones de años anteriores y que paguen 2021, 2022, y pedimos que nos actualicen 2020.

Esto ya se viene reclamando a Nación pero se agotó la vía administrativa y por eso se recurrió a la Corte.

Inconstitucionalidad del DNU

Bisterfeld dijo que Fiscalía de Estado pidió la inconstitucionalidad del DNU presidencial «porque Nación prorrogó el presupuesto pero eliminó las partidas que este establecía. Entre ellas las del pago de los compromisos por la deuda previsional. Y el DNU no tiene la potestad para hacer eso. Por eso se pide que se declare su inconstitucionalidad».

Impacto del ajuste de Milei en La Pampa

El ministro de Hacienda dijo que «al 31 de marzo eran 24 mil millones de pesos, que es todo lo que es obra pública, que no pagan desde diciembre, las obras se siguen haciendo y lo estamos afrontando con fondos nacionales. Son 19 mil millones de obra pública y los restantes de fondos previsionales. Eso es lo que debe en el primer trimestre, que deberían haber enviado porque no son fondos discrecionales», aclaró.

«El famoso equilibrio fiscal que el gobierno de la libertad avanza es a costa de recortes que aplican a jubilaciones y pensiones, la obra pública nacional y el recorte a las provincias, eso explica el equilibrio fiscal que tanto publicitan», comentó Bisterfel y agregó que por eso «en marzo no tuvieron superávit financiero porque le cayó la recaudación y se le complica tener un equilibrio económico por la merma de recursos».

Coparticipación

El titular de la cartera de Hacienda informó que «la caída de la coparticipación en marzo, en términos reales, fue superior al 27%.».

-Caputo festejó el 11% de inflación de marzo y destacó la política económica nacional. ¿Qué esconde este análisis que hace el gobierno libertario?

-Si bien el IPC tiene una tendencia a la baja, esto se logra a través de un parate general y la quita del poder adquisitivo de los actores del circuito económico. Aumentaron los servicios, licuaron los salarios, pararon la actividad económica, no hay consumo. No es que no aumentan los precios, lo hacen en menor medida.

Nosotros dijimos que para combatir el déficit fiscal es propiciando la actividad económica y el consumo. Eso hace que vos equilibres los gastos con los recursos.

De todas formas vemos que en abril la inflación está aumentando por el impacto que van a tener sobre todo las tarifas de los servicios públicos. La estimación de la primera semana de abril ya dio 6,8%.

No puede ser un fin bajar la inflación a costa de destruir la economía. El programa económico debe ser algo más equilibrado, sin destruir los sectores de la economía.

Ajuste recesivo

El ministro de Hacienda pampeano aseguró que «no hay ni un sector que analices que no sienta el impacto de la caída de la actividad económica».

Como contraparte, dijo que «hay ganancias extraordinarias para los sectores concentrados de la economía. Más que un plan económico es un plan de negocios, por la transferencia de recursos hacia esos sectores».

«No se entiende por qué enfriar tanto la economía para tener equilibrio fiscal. Esta receta fracasó en todos lados. Estamos a niveles de 2001. Mires el sector que mires todos está parando su actividad», aseveró Bisterfeld.

Impuesto a las Ganancias

Por último, el titular de Hacienda se refirió a la intención del gobierno nacional de reimponer el impuesto a las Ganancias. «Estamos en contra de este impuesto a los trabajadores. Muestra claramente a donde apunta el gobierno. Baja Bienes Personales, que es un impuesto a los que más tienen, y aumenta Cuarta Categoría de Ganancias que afecta a los salarios de los trabajadores», destacó.

«Si sale, para La Pampa va a ser un impacto muy grande. Quitan la Zona Patagónica, sacan subsidios y alcanza a distintos sectores», agregó.

