Capacitan sobre lucha olímpica en Puelén

Compartir esta noticia:

El profesor cubano Oliver Arévalo Medina, que recorre el mundo llevando sus conocimientos en la disciplina, estuvo a cargo de una capacitación de lucha olímpica en Puelén.

El deporte viene desarrollándose con gran intensidad en el oeste pampeano, donde las poblaciones más pequeñas tienen acceso a una variedad de deportes olímpicos a través del programa creado por la subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos.

“El subsecretario de Deportes, Ceferino Almúdevar, nos presentó la propuesta y aceptamos de inmediato la capacitación en este deporte olímpico”, manifestó a la Agencia Provincial de Noticias, el intendente local, Mario Rebolledo.

El jefe comunal admitió que “el deporte fue uno de los ejes de mi campaña cuando me presenté para ser intendente de mi pueblo. Días pasados hicimos el lanzamiento de las escuelas deportivas con el fútbol y el vóley además de actividades culturales que comenzarán muy pronto”.

Contó que “tuvimos una reunión con el Subsecretario Ceferino Almudevar y presentó la propuesta de luchas olímpicas a cargo del licenciado Oliver Arévalo Medina. Este gran profesional tuvo una semana capacitando a nuestros profesores y además tendremos la posibilidad de que los participantes más el director de Deportes de la Municipalidad intevengan en otro seminario en Realicó, dictado por Arévalo Medina”. La idea es habilitar la escuela municipal de lucha olímpica.

Rebolledo agradeció al Gobierno de La Pampa “porque dimensionar el deporte en estos lugares tan chicos y donde la necesidad es tan frecuente es muy importante para los vecinos y vecinas». Destacó también «la calidad y el conocimiento de una persona como Oliver, que ha estado en todo el mundo y en varias provincias de Argentina transmitiendo sus conocimientos”.

“Nosotros queremos tener una gestión municipal muy amplia y sembrar semillas que el día de mañana van a dar frutos y van a ser reconocidas en nuestra localidad”, dijo el jefe comunal de Puelén.

Lucha de playa

El profesor cubano Oliver Arévalo Media explicó que “mi presencia en Puelén se debe a un llamado del subsecretario de Deportes de la provincia de La Pampa, Ceferino Almudevar». Agregó que “hoy por hoy en Puelén están haciendo vóley, fútbol, newcom y quieren comenzar con las luchas». El profesor evaluó que «en este momento no tienen las condiciones hasta que no estén los elementos necesarios, pero está la variante de lucha de playa, una especialidad que ya se compite a nivel mundial en la arena y es muy dinámica, atrayendo mucho al turismo, porque se hace en los balnearios y hoteles”.

Apuntó que “aquí estoy tratando de sembrar la semillita de mi deporte, que cuesta mucho trabajo porque Argentina es un país muy del fútbol, básquet, vóley y ciclismo». En ese sentido explicó que «en un país que ganó el campeonato mundial todos quieren tener un Messi en la familia».

Puntualizó que “otro de los temas es el concepto que se tiene de la lucha, porque todos piensan que en las luchas se van a romper los huesos y no es así, el reglamento de está preparado para proteger la integridad física de quienes practican la actividad, no se puede hacer nada que dañe al rival». Remarcó que en los tres últimos juegos olímpicos fue el deporte con menos lesiones. «Es más peligroso el boxeo, porque en la lucha olímpica no hay golpes, es un deporte de contacto y surgen lesiones lógicas como en cualquier otro, pero esta estructurada para que no haya nada que dañe a los competidores”, agregó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios