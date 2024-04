“Caracnchean al gobierno provincial para que haga aportes y por otro lado, votan el DNU”

Compartir esta noticia:

Representantes de la CTA de los Trabajadores y de la CGT La Pampa entregaron esta mañana el petitorio a los diputados nacionales del PRO un petitorio para que rechacen el DNU 70/2023. No fueron recibidos. A los diputados nacionales Martín Ardohain y Martín Maquieyra.









La CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma firmaron un documento que esta mañana llevaron a la Fundación Pensar. Tenían la intención de dialogar con el diputado nacional Martín Ardohain, pero “a último momento nos avisó que no iba a estar”, contaron.

“No están dispuestos al diálogo y lo lamentamos muchísimo porque con el resto de los legisladores pudimos hacerlo”, contó Mariela López, dirigente de la CGT La Pampa, al movilero de Radio Kermpes, Mauro Monteiro.

“Pedimos que no acompañen el voto al DNU 70/2023 por el perjuicio a nosotros y a toda La Pampa en general”, añadió.

López agregó que “Ardohain no ha dicho absolutamente nada, pareciera que están a favor de que la obra pública esté paralizada y que avalan los despidos en La Pampa, a la vez que, caranchean con el gobierno provincial pidiendo aportes para que determinadas cuestiones”.

Carlos Urmente, dirigente de la CTA de los Trabajadores, agregó que “yo mismo hice la gestión para que nos recibiera y a último momento me dijo que no era el momento para debatir, y que después qué se aprobara o no, iba a debatir”

“Esperamos que le digan que no al DNU, pero en honor a la realidad y las posiciones públicas que han tenido, hoy están más en el oficialismo nacional que en la oposición”, cerró Urmente.

Las centrales piden el rechazo basadas en opiniones de destacados juristas constitucionales, sindicatos, organizaciones sociales, así como clubes deportivos y representantes de la cultura, la ciencia y la ciudadanía en general.

Los argumentos son:

1 – La CLARA INCONSTITUCIONALIDAD DEL MISMO, ratificada Judicialmente, por fallos que han suspendido sus efectos, pero también ya se ha dictaminado en la cuestión de fondo, tal es el caso del Capítulo destinado a las Reformas Laborales, que arrasan con derechos adquiridos y conquistados a lo largo de la Historia por las Luchas Colectivas, como el derecho a huelga, el derecho a indemnización o a licencias diversas.

2 – La NORMATIVA ARRASA CON EL SISTEMA REPUBLICANO, dejando casi en estado vegetativo al poder Legislativo, no sólo por la Delegación de facultades Extraordinarias al presidente, en amplias áreas del gobierno, sino porque deroga más de 300 Leyes y decretos. O sea, no sólo desactiva la constitución de este Congreso, sino que da por tierra con Leyes que han tenido en algunos casos años de debates, hasta llegar a Consensos.

3 – VULNERA EL FEDERALISMO Y LAS DERECHOS ADQUIRIDOS de las Provincias, mediante Convenios o Leyes, con el Gobierno Nacional, avasallando las mismas y constituyendo de hecho y por la vía del Decreto, un eje fundante de este Gobierno que el CENTRALISMO económico y la DESCENTRALIZACIÓN DE LAS responsabilidades tal es el caso de la EDUCACIÓN Y LA SALUD PÚBLICA, LA OBRA PÚBLICA, LA ATENCIÓN A SECTORES SOCIALES ALTAMENTE VULNERABLES…entre otras.

4 – Este DNU deja DESAMPARADO A INFANCIAS, MUJERES Y DIVERSIDADES.

5 – El transcurso de estos meses de vigencia de los puntos que no han logrado suspenderse por vía Judicial, han bastado para demostrar el DAÑO que el mismo produce a sectores mayoritarios de la población. Por nombrar algunos efectos:

La derogación de la Ley de Abastecimiento que desregula todo tipo de control del Estado en la venta de bienes esenciales dejando en extrema vulnerabilidad a nuestro pueblo. Una inflación galopante en los primeros 100 días, de este Gobierno Nacional, que sólo se desacelera por momentos, en alguno rubros, fruto de la profunda retracción del Mercado. Los más de mil despidos en el Sector Público y el sector privado en nuestra Provincia, que dejan a más de mil familias sin sustento y en situación de vulnerabilidad. Los tarifazos en servicios de electricidad, gas y transporte con más de un 1000% de aumento. La derogación de Ley la Alquileres que ha provocado que innumerables familias queden sin hogar estable. La derogación de la Ley de tierras que tendrá efectos devastadores, en donde los extranjeros podrán apropiarse de nuestras tierras y nuestros recursos, sin ningún tipo de límites.

6 – Privatiza o genera las condiciones para privatizar a una importante cantidad de empresas del Estado, como el Banco Nación, y obliga, además, a los gobiernos provinciales a constituir Sociedades Anónimas, entidades mixtas como el Banco de la Pampa.

7 – Destruye la Soberanía Nacional, permitiendo la extranjerización de las vías marítimas, férreas y terrestres; territorio para los intereses de las grandes potencias, por ejemplo, la Privatización de las vías navegables del río Paraná a favor de EEUU.

Foto: Mauro Monteiro – Radio Kermés.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios