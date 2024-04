Clasificaron River, Argentinos, Barracas Centra y Vélez: hoy define el grupo B

Compartir esta noticia:

Este martes se define la zona B. Con Godoy Cruz clasificado, quedan tres lugares para seis equipos.

El lunes 15 se cerró uno de los dos grupos del certamen, que dará inicio a la fase de playoffs

Se llevaron a cabo cuatro encuentros clave de la Zona A y se definieron los clasificados a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Argentinos Juniors empató 3-3 con Barracas Central, Independiente igualó 2-2 con Talleres, Independiente Rivadavia cayó 1-0 con Vélez Sarsfield y River Plate venció 3-1 a Instituto en Córdoba.

Con estos resultados, River Plate, Argentinos Juniors, Barracas Central y Vélez Sarsfield sacaron boleto a la próxima fase.

Este martes será el turno de la Zona B, para que queden conformados los cruces de cuartos de final que por el momento son: River Plate vs Defensa y Justicia; Estudiantes vs Barracas Central, Godoy Cruz vs Vélez y Argentinos vs Lanús.

La zona B

Godoy Cruz ya está adentro y primero. Van por su boleto Estudiantes, Lanús, Defensa y Justicia y Newell’s. Hoy desde las 19.30 se define.

Este martes, desde las 19.30, seis equipos irán por los tres boletos que restan en la Zona B, luego de que Godoy Cruz ya se garantizara entrar como primero.

Con el Tomba (29 puntos) adentro, hoy lo estarían acompañando Estudiantes (24 +9 de diferencia de gol), Lanús (23 +7) y Defensa y Justicia (23 +3). De atrás los siguen Boca (22 +7), Racing (21 +9) y Newell’s (21 -1).

El que la tiene más «sencilla» es el Pincha, que estará en los playoffs si logra al menos empatar en su visita a Lanús. El tema es que el Granate va obligado porque para estar seguro en cuartos debe ganar. El empate deja a los de Frank Darío Kudelka dependiendo de otros resultados, ya que necesitarán que se le den al menos dos de tres resultados ajenos: que no triunfen Defensa y Justicia, Boca y Racing.

Para el Halcón y el Xeneize el panorama es más claro pero con menos margen: tienen que ganar ante Newell’s y Godoy Cruz, respectivamente. En caso de hacerlo estarán entre los cuatro que siguen en carrera por el título. También podría alcanzarles con un empate, pero en un escenario mucho más delicado y la atención dividida en cuatro partidos.

La Academia de Costas, en tanto, la tiene un poco más complicada: debe ganarle a Belgrano en Córdoba y esperar que dejen puntos en el camino o Boca o Defensa y Justicia.

Por su parte, lo de la Lepra suena a quimera, pero mantiene un hilo de fe: tiene que ganar por varios goles en Florencio Varela y esperar que no triunfen Boca y Racing. (Infobae/TycSports).

Comentarios

