Emergencia en la obra pública: “dijeron que no trabajábamos y ahora ellos paralizaron la Cámara”

La presidenta del bloque de diputados provinciales del PRO – MID, Laura Trapaglia, cuestionó al oficialismo por no presentarse en el plenario de comisiones que debía tratar el proyecto de emergencia de la obra pública. El FeJuPa fue convocado por el Gobernador y retomaron las actividades cerca del mediodía.









“Esto es un manejo que el oficialismo viene haciendo de cuánto tenían mayoría, hoy tiene que poner los pies sobre la tierra y no decir que el no oficialismo no trabaja, no da quorum. Hoy vemos que la Legislatura está paralizada porque el oficialismo no dio quorum, no nos avisó. Es una falta de respeto con los diputados, la ciudadanía y los que están esperando las obras, que ellos dicen que son urgentes”, señaló Laura Trapaglia a Plan B.

“A las 9:30 nos levantamos porque es una falta total de respeto. Hay diputados que vienen del interior, nos reunimos ayer por zoom y hoy desde las 8. Nadie nos avisó y cuando nos levantamos el presidente del bloque del FreJuPa me comunicó que el Ejecutivo los había citado. Estaría bueno que también el gobernador nos convoque a nosotros. Tenemos propuestas en beneficio de todos los pampeanos”, señaló.

Respecto del proyecto de ley dijo que “nos comprometimos a dar tablas por la urgencia que decían que tenía este proyecto, pero hoy al ver que no dan quórum, no sé cuál es la urgencia. Estamos a favor de la obra pública, que el tema viviendas sea posible en La Pampa, pero también fuimos a dar vista de los expedientes de las obras. Tenemos algunas dudas y duda en las obras donde Nación tiene compromiso con empresas privadas. ¿En carácter de qué la provincia se haría cargo de esas obras?”, se preguntó?

“La idea es darle la emergencia por seis meses, pero nunca nos dijeron que plata hay para hacer esa obra púbica ni nunca nos dijeron a qué obras se iba a destinar. Queremos saber qué fondos hay y cuanto nos van a costar las obras”, cerró.

