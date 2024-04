Dictamen para expresar preocupación por la situación de la UNLPam: Convocarán a las autoridades

Compartir esta noticia:

Con la presidencia de la diputada Liliana Robledo se celebró hoy la primera reunión de la comisión de Legislación General, Cultura y Educación y Asuntos Municipales de la Cámara en la que los diputados y diputadas que la integran emitieron despacho aconsejando la aprobación de una veintena de proyectos de resolución que declararán de interés legislativo a otras tantas actividades y situaciones dignas de ser así reconocidas.

Es así que, las y los legisladores analizaron el proyecto por el que expresan preocupación por la situación presupuestaria del Sistema Universitario y en particular por la situación de la Universidad Nacional de La Pampa, iniciativa que pertenece a la diputada Ana Giussi.

El diputado Javier Torroba manifestó que es “claramente preocupante la situación y es por eso que hemos estado acompañando y lo seguiremos haciendo a cada una de las manifestaciones de la comunidad educativa, considerando un derecho de las y los ciudadanos a la educación libre y gratuita”.

“Lo más preocupante de todo –dijo Torroba- es la suerte que correrán los gastos de funcionamiento de la Universidad porque, si bien la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es angustiante, eso tiene un lugar de discusión que son las paritarias, pero los gastos que demande el funcionamiento de la Casa de Estudios están presupuestados y no con un presupuesto nuevo, sino que por decisión presidencial deberán solventarse con el presupuesto del año pasado y sin que se tenga en cuenta que hubo un 270% de inflación en el último año”.

“Está muy claro que la preocupación es compartida”, intervino diciendo la diputada Silvia Larreta que acotó “por eso sería muy interesante que insistamos con esta postura ante los legisladores nacionales que cada sector con representación en el Congreso tiene, para que impulsen iniciativas tendientes a modificar esta situación”.

El proyecto de resolución aconsejando su aprobación, no obstante, no salió por unanimidad, ya que los legisladores de Comunidad Organizada decidieron fijar postura en el recinto, “porque no hemos accedido al proyecto y debemos conocerlo en detalle, antes de emitir o acompañar un dictamen”, dijo la diputada Sandra Fonseca.

Los legisladores de esta comisión resolvieron convocar a las autoridades universitarias a una reunión de la misma, para dar a conocer mayores detalles de la situación que atraviesa la UNLpam.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios