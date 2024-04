Solicitan un pedido de informes y que se garantice la prestación del transporte escolar

Compartir esta noticia:

Los diputados provinciales de la UCR, presentaron un proyecto para que el Ministerio de Educación de La Pampa informe el estado de situación de las contrataciones de empresas destinado a cubrir el servicio de transporte escolar. Además, piden que se adopte las medidas necesarias para garantizar la normal prestación del servicio..

Esta semana los propietarios de las empresas de transportes escolares concretan un «lock out».

El corte del servicio se hizo efectivo el lunes a la tarde, cuando los padres de los niños que usan el servicio fueron informado por las empresas sobre la medida.

Frente a esto, el bloque de la UCR, que preside el diputado Hipólito Altolaguirre, presentó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que adopte las medidas necesarias para garantizar la normal prestación del servicio de transporte escolar en la ciudad de Santa Rosa.

También solicitan al Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Ministerio de Educación informe el estado de situación de las contrataciones de empresas de transporte destinado a cubrir el servicio de transporte escolar.

Por último, piden que se informé las medidas adoptadas en pos de destrabar el conflicto con las empresas de transporte escolar contratadas.

Entre los fundamentos indican que «Nuestro espacio legislativo y la comunidad toda, ha tomado conocimiento de la situación en torno a la falta del transporte escolar que el gobierno de la provincia tiene contratado para el traslado de niños, niñas y adolescentes a los establecimientos educativos de la ciudad de Santa Rosa. En concreto, no están prestando el servicio porque aducen ausencia de los respectivos pagos al efecto».

Indican que el denominado “lock out”, que están llevando adelante los propietarios de las empresas transportistas, señalan que tiene como causa de este problema, a las “contrataciones directas realizadas por un costo menor al de la licitación efectuada por el área de Administración Escolar”, tal como se dio a conocer por las declaraciones vertidas en la prensa.

Los diputados opositores comentan que «Esta Cámara no ha tomado conocimiento de alguna explicación oficial de las circunstancias que rodean este problema de parte de las áreas pertinentes del Gobierno al respecto. A pesar de ello, no se debe perder de vista que en este momento se está comprometiendo de manera cierta y concreta, es el acceso a la educación por el alumnado que utiliza el servicio de transporte escolar, que no tiene otro medio de movilización hacia los establecimientos educativos y que suele coincidir con los sectores más vulnerables y humildes de nuestra sociedad».

Consideran que «estamos atravesando un hecho de conculcación grave, en cuanto lesiona el acceso a la educación, derecho humano reconocido por la constitución provincial, nacional y tratados internacionales suscriptos por la República, que en sus efectos, obligan a que el Poder Ejecutivo provincial, de modo urgente, recomponga la situación, encontrando soluciones que no ubiquen en la posición de rehenes a las niñas, niños y adolescentes en formación».

Finalmente, afirman que «se presentó un proyecto de pedido de informes dirigido directamente al Poder Ejecutivo Provincial, para que explique las medidas adoptadas con relación a destrabar el conflicto con las empresas de transporte escolar contratadas para trasladar a niñas, niños y adolescentes, desde sus barriadas a los establecimientos educativos en la ciudad de Santa Rosa como así también su réplica a la manifestación vertida por los transportistas haciendo responsable del conflicto a las “contrataciones directas realizadas efectuadas por el área de Administración Escolar”. Y en especial, para que, de manera urgente restituya y garantice la plena virtualidad del derecho humano a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes»

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios