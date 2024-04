La oposición rechazó tratar sobre tablas el proyecto de emergencia de la obra pública

Compartir esta noticia:

Los bloques del PRO, UCR y Comunidad Organizada ya habían anunciado su rechazo para el pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto de ley para que se declare la emergencia en la obra pública abandonada por Nación y que la Provincia se haga cargo con fondos propios, y para el que se necesitaban los votos de dos tercios de la legislatura.









Finalmente los diputados y diputadas de la provincia no trataron en la sesión de hoy el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que declararía la emergencia en obras públicas para que con fondos provinciales se continúen las obras que dejara de financiar el gobierno nacional.

“Con el respeto que se merecen los legisladores les pedimos que traten esta iniciativa en el día de hoy”, arengó, desde la tribuna colmada por militantes de la UOCRA y otras organizaciones gremiales, su secretario general, Roberto Robledo. “No venimos a hacer lobby –añadió- venimos a tocar su sensibilidad porque se trata de 700 familias que están sin trabajo y la realidad de ellos se está profundizando aún más por la situación social, hoy ni siquiera hay changas, nuestros trabajadores están dependiendo exclusivamente de la ayuda del Estado y, como si fuera poco vemos cómo esas familias se ven perjudicas con los tarifazos de los servicios. Estamos indefensos ante la falta de toma de decisiones. Esto es urgente”, concluyó el dirigente sindical.

A su turno el jefe del bloque oficialista, Espartaco Marín, hizo uso de la palabra e indicó que “estamos atentos a la emergencia de la obra pública y vamos a pedir la reserva para tratar el proyecto sobre tablas, porque es una decisión que hay que tomarla de manera urgente”.

Sin embargo ese pedido de tratamiento sobre tablas no prosperó porque los legisladores de la oposición no habilitaron la posibilidad de que en esta sesión se tratasen más proyectos sobre tablas que los dos autorizados sin la necesidad de contar con los cuatro quintos de los presentes que permitan más tratamientos. Como ya se había dado tratamiento a dos iniciativas, no acompañaron con su voto esa solicitud y el proyecto no se pudo tratar, lo que mereció el repudio de los manifestantes desde la tribuna.

La misma suerte corrieron los Proyectos de Resolución unificados, por los que declaran de Interés Legislativo el 3° Congreso Nacional de Estrellas Amarillas a realizarse los días 24, 25 y 26 de abril en Santa Rosa, ni el despacho de Resolución por el que declara de Interés Legislativo la Primera Reunión Anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina y la Reunión de ASUR (Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del MERCOSUR).

