Defensa del Consumidor aplicó 60 multas a empresas por más de 27 millones de pesos

Compartir esta noticia:

La Dirección General de Defensa del Consumidor provincial multo a empresas pampeanas y foráneas de distintos rubros por incumplimiento de la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor.









La Dirección General de Defensa del Consumidor aplicó en las últimas semanas 60 sanciones a empresas de La Pampa y de otros puntos del país y estableció multas que ascienden a más de $27.000.000, por infracciones a la Ley 24240 de Defensa del Consumidor. Las disposiciones del área fueron publicadas en el último Boletín Oficial.

“La defensa del consumidor es una política de Estado. Proteger sus derechos frente a abusos o malas prácticas del mercado. Estas 60 sanciones fueron respuestas concretas a pampeanos y pampeanas que necesitaron la presencia del Estado y es también gestión, trabajo y preocupación de ese Estado para darle una herramienta a la gente para protegerse sobre todo en momentos en que las políticas nacionales dejan desguarnecidos a usuarios y consumidores”, indicó el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández.

Las multas aplicadas fueron por distintas infracciones tales como la falta al deber de información, incumplimiento de oferta o publicidad, omisión de garantías legales, consumos no realizados, incumplimientos en viajes, irregularidades en la venta de productos por internet, entre otras.

Las empresas sancionadas son de distintos rubros como líneas aéreas, agencias, comercios, servicios de telecomunicaciones, casas de créditos, etcétera.

Es importante recordar que todo proveedor de bienes o servicios se encuentra sometido a la Ley de Defensa del Consumidor, sin distinción de su envergadura, rubro de comercialización o ubicación del punto de venta.

La oficina de Defensa del Consumidor tiene por objetivo principal establecer un ámbito de mediación entre el consumidor y el proveedor de manera de resolver el inconveniente que pudiera estar pasando en el menor tiempo posible. Aquellas empresas que no accedan voluntariamente a este proceso o que en su transcurso se demuestre que no es posible que puedan reparar el daño producido, corresponde que de oficio se continúen las actuaciones para verificar alguna posible imputación de infracción a la Ley de Defensa del Consumidor. Si de esa imputación se confirma la violación de la ley corresponde que sean sancionados. La sanción tiene un fin disuasorio para que sus acciones no se reiteren ante otros consumidores.

Quienes necesiten asesorarse podrán contactarse con la Dirección General de Defensa del Consumidor telefónicamente al 02954-455072 o al 0-800-333-7148.

Asimismo, se podrán realizar consultas mediante Whatsapp al 02954-822348. Las denuncias se podrán gestionar en las oficinas ubicadas en Avenida San Martín 391 local 3, esquina Moreno, de Santa Rosa, en el horario de 8 a 12, o en las oficinas de Defensa del Consumidor de aquellas localidades que las tengan.

Para mayor información al respecto, así como también en relación a las delegaciones del resto de la Provincia, se puede consultar en www.defensaconsumidor.lapampa.gob.ar

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios