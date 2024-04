La CPE adhirió a la marcha federal por la educación pública

Compartir esta noticia:

La Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, como integrante del Consejo Social de la UNLPam, se expresó en defensa de la universidad y la educación pública.









La Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa expresó su adhesión a la marcha por la universidad pública del próximo martes 23 de abril, «en defensa de un sistema educativo que garantiza crecimiento y beneficios para el conjunto de la sociedad argentina».

Desde la entidad manifestaron su «incondicional apoyo a la Universidad Pública». «Desfinanciar, agredir y menospreciar a quienes forman e investigan son estrategias que no deben prosperar», señalaron.

«El preocupante panorama que atraviesa el universo de la educación pública, histórico derecho sostenido por el Estado Nacional y los Estados Provinciales, demanda una respuesta y un apoyo sin fisuras a las manifestaciones en defensa de tan preciado logro. Las políticas de ajustes presupuestarios que sufre en particular el sistema universitario muestran ya evidentes resultados que ponen directamente en peligro su continuidad y nos advierten de un retroceso cultural que hasta aquí prácticamente ninguna gestión gubernamental había impuesto», expresaron desde la CPE.

«El cooperativismo apoya el modelo científico argentino, reconocido en el mundo por su calidad. Estas medidas de ajuste no solo impactan en forma directa en la comunidad académica que comparten docentes, investigadores, trabajadores no docentes, estudiantes y graduados, sino en toda la sociedad que, de no frenar este avance contra el derecho a la educación, sentirá las lamentables consecuencias. La pretensión de que el déficit fiscal cero esté por encima del modelo académico y científico no debería cosechar adhesiones políticas. La educación pública, la formación universitaria y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, no deben resignar esfuerzos presupuestarios y es el Estado Nacional, cualquiera sea el gobierno circunstancial, el que debe garantizarlos», comunicaron.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios