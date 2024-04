Robledo criticó a la oposición por no tratar la emergencia en obra pública: “prefieren ser protagonistas en los medios”

Compartir esta noticia:

El exlegislador del PJ y secretario general de la Uocra lamentó que la oposición trabara el tratamiento de la ley de emergencia en la obra pública en la Legislatura. Se refirió a su exposición desde las gradas y pidió a las y los legisladores “que breguen por el bienestar de la gente”.

El secretario general de la Uocra y exdiputado provincial del PJ, Roberto Robledo, se refirió a la sesión fallida en la Legislatura, que no pudo sancionar la ley de emergencia en la obra pública en La Pampa, debido a la negativa de la oposición. “Nosotros tomamos la decisión de ir y participar, para solicitarle a diputados y diputadas que trataran el tema, porque se votaron temas referentes al Parlamento Patagónico y, en el caso de que se lleve a cabo, ellos dejarán de sesionar y lo harán recién el 9 de mayo”, dijo en declaraciones radiales.

“Es decir que se nos va un montón de tiempo para adelante. Por eso fuimos a la Cámara, incluso con el presidente de la Cámara de la Construcción de La Pampa. Incluso, antes de la sesión, me entrevisté con el bloque de la UCR y con Laura Trapaglia y me dijeron que estaban dispuestos a dar quórum y acompañar la ley, con modificaciones, a la que el Poder Ejecutivo, cedió”.

“Ayer quedó en claro que no era un problema del bloque oficialista, sino de ellos, que no quieren tratar la ley y eso quedó en evidencia, cuando trataron de tergiversar la información, diciendo que había problemas en el oficialismo”, criticó Robledo. “Yo levanté la mano y le pedí a la presidenta, Alicia Mayoral, la solicitud del uso de la palabra con respecto a la obra pública y eso fue votado por los diputados, para que yo hablara”, recordó el dirigente gremial.

En referencia a la crítica del PRO, que cuestionó la participación desde las gradas, Robledo dijo que “ellos repudian todo. Hay que entender que ser diputado es tener la boca más cerrada y el oído más amplio, un poco más abierto para escuchar las demandas del pueblo”, agregó a periodistas de FM Radio Noticias.

“Yo pasé cuatro mandatos en esa Cámara y nunca me ofendí cuando alguien hablara o protestara (desde las gradas). El legislador no es el ombligo del mundo. Hay que tener sentido común no enojarme por cualquier cosa. Deben saber que hay gente que hace más de dos meses que no tiene trabajo, hay gente que no tiene changas, que en esos hogares hay niños, mujeres y una familia. Ahora, son más de 700 los trabajadores que están desempleados”, dijo Robledo.

En referencia a las críticas de la oposición, que argumentaron sentirse ‘amenazados’ por Robledo, el exlegislador negó las amenazas. “¿Quién les hizo algo?, ¿Qué palabra hubo fuera de contexto para que se sientan amenazados?. Si no quieren que haya gente, que demuelan la tribuna que tienen para que vaya el público y no participe nadie”.

“Y dicen que se oponen a las obras porque no hay organismos de control. Pero los organismos de control están en mano de la oposición. El Tribunal de Cuentas, está en manos de la oposición, lo mismo que los entes reguladores, ya sea Pampetrol o Fideicomisos, cuentan con directores o síndicos. ¿O sea que le tienen desconfianza a los que ellos mandaron a participar de esas instituciones del estado?; ¿Paro todo por las dudas, por miedo?”, se preguntó Robledo.

“Es una traba que no tiene sentido. Sí tiene sentido que un legislador requiera informes a la Cámara, que el Tribunal de Cuentas tome participación, pero no podemos parar la provincia por suposiciones, porque Juancito se va a llevar la rama del árbol. Controlemos, nadie dice que no controlen, pero no podemos parar las cosas”, agregó el dirigente gremial.

Para Robledo, la oposición se opuso al tratamiento para lograr protagonismo político, con al excusa de la transparencia. “La transparencia la queremos todos. Cada uno de los individuos debe tener una ética y esa ética, hace a la transparencia del individuo. Si no, estamos todos bajo sospecha. Pienso que ellos están encerrados en un globo, pero no pasa todo por ahí. Hay una realidad que es la Cámara y lo que ellos piensan, pero hay otro mundo que tiene otras necesidades y para los cuales ellos deben legislar, pero prefieren ser protagonistas en los medios y no ser protagonistas en tomar decisiones que involucren y breguen por el bienestar de la gente que, en este caso, es dar trabajo. No se trata de otra cosa”, cerró el exlegislador provincial y secretario general de la Uocra.

