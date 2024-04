Cuestionan a Franja Morada en Económicas y Jurídicas: “no le dan los números”

Compartir esta noticia:

La Agrupación Juntos Podemos criticó a la conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas por “gravísimos errores de exposición y composición, difíciles de pasar inadvertidos”.

Juntos Podemos señaló que “frente a estas actitudes se pone en riesgo el prestigio del Centro de Estudiantes, institución que no solo debe brindar, acompañar, apoyar y luchar por todos los compañeros, sino que debe actuar de manera responsable y transparente”.

“Realmente es una vergüenza que como Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas se presente esto como estados contables”, afirmaron.

La Junta Revisora de Cuentas “recibió los documentos la tarde del pasado miércoles 17/04/2024, es decir día y medio antes de la celebración de la asamblea, marcando correcciones para poder salvar ciertos aspectos, los cuales la Secretaría de Finanzas y la Contadora Pública Nacional por la que fue asistida, revisaron y corrigieron. Aun así, pasaron por alto errores muy graves en su confección”, cuestionaron.

Recuerdan que Franja Morada tiene la conducción del Centro de Estudiantes de la FCEyJ hace 6 años y “en todo ese tiempo han sido escandalosos e impresentables los análisis económico – financieros que han expuesto, demostrando un desinterés total al respecto. A raíz de esto, hoy el Centro de Estudiantes no posee regularizada su personería jurídica, aspecto que consideran irrelevante, ya que destacan que no lo relacionan a su ‘buena gestión’”.

“Al iniciar la asamblea, la secretaria de Administración y Finanzas presentó su balance y un dirigente de Franja Morada (anterior Presidente del Centro) automáticamente mociona su aprobación, generando un escándalo al no dar lugar a consultas o discusión sobre las fallas que el mismo tenía. Ante la actitud autoritaria y dictatorial de Franja Morada, la agrupación Juntos Podemos y varios estudiantes autoconvocados decidieron retirarse de la asamblea, como consecuencia de no haberles dado lugar a expresar, lo cual constituye una gran falta a la democracia”, señalaron.

Algunos de los errores más relevantes destacados por Juntos Podemos, son:

1— La Nota 1.2 dice que no se presenta información comparativa porque no se encuentran aprobados los EECC de años anteriores, cuando SI fueron aprobados por ellos en la Asamblea del año anterior con la misma modalidad antidemocrática de siempre.

2— En el Estado de Resultados se expone un superávit de $400.406 y con los totales que detallan no se llega a tal valor sino a un DÉFICIT de $2.162.773. De igual manera, existe numerosa cantidad sumas simples y subtotales de columnas con grandes diferencias que no cierran, y hay números que no se sabe de dónde salen.

4— Se exponen en el Estado de Recursos y Gastos, gastos financieros por $21.984.009,94 que no se detallan de que son ni de dónde salen, no transparentando su composición en los anexos, en los cuales consignan con 0.

5— Las sillas y mesas, según figura en el acta de la comisión directiva del Centro, es una compra realizada por rectorado de la Universidad y entregadas a modo de PRÉSTAMO al Centro, no son una donación por lo tanto técnicamente no son bienes del Centro y no corresponde que sean incluidos en el “balance”.

6— En la Nota 4, se hace mención a subsidios otorgados por Universidad y Facultad, pero no se encuentran especificados los montos ni donde fueron gastados.

“Asimismo, es completamente preocupante y alarmante que Franja Morada tenga el descaro de presentar como actual candidata a Presidenta del CECEyJ, quien fue la responsable de llevar estos balances a la asamblea y que claramente no logró una buena gestión desde su lugar en el área de Finanzas”, señalaron.

La asamblea “debería ser el espacio para exponer el destino de los recursos que obtiene el Centro de Estudiantes de manera transparente, ya que se administran ingresos millonarios a lo largo del año y de los que se desconoce el destino de los excedentes que se generan luego de cubrir los costos de su normal funcionamiento. No podemos avalar la falta de compromiso por presentar la información de manera correcta y teniendo en cuenta sus formalidades porque eso hace a una buena gestión”, advirtieron.

“Exponemos esto al solo hecho de que las y los estudiantes se informen y sepan todas las verdades, reiterando la gravedad de la situación en el marco de tratarse de nuestra prestigiosa Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas”, dijeron.

Este miércoles 24 de abril se realizan las elecciones para el Centro de Estudiantes, donde Juntos Podemos, enfrenta a Franja Morada.

