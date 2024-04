Por un error en el débito automático, le pagó el servicio “a otro usuario” y le cortaron la luz

Compartir esta noticia:

Una vecina de Santa Rosa contó que tenía el pago de la energía eléctrica por débito automático en el Banco de La Pampa, pero un día, se vio sorprendida porque la dejaron sin luz. Al corroborar los datos, se encontró con que el número de asociada de ella, coincide con el de usuario de otra persona. En el BLP dicen que la CPE se tiene que hacer cargo porque “es la que recibió los dos pagos”









Ivana Fracca le pagó por meses la luz a otra persona y ella se quedó sin servicio. Adhirió el pago de la boleta de la CPE al débito del Banco de La Pampa, pero “la persona que me hizo el débito a mí, cometió el error”.

Explicó que “la boleta de la luz tiene un número de asociado y un numero de usuario. El numero de asociado mío, corresponde al de usuario de otro asociado. Le pagué la luz a otra persona por ese error en el débito”.

“Me di cuenta cuando me cortaron la luz. Las boletas me llegaban, pero debitaban el pago del banco. El asunto es que el débito se lo hacían en beneficio de otra persona, pero no pagaba mi boleta”, resaltó en declaraciones al periodista Mauro Monteiro de Radio Kermés.

“Cuando me cortaron la luz tuve que pagar las boletas que se supone que yo debía porque le pagué la boleta a otra persona. Me cobraron la reconexión, lo que supuestamente debía y les reclamé que me devuelvan el dinero con intereses, unos 50 mil pesos, más o menos”, señaló.

“Fuimos a una reunión en Defensa del Consumidor, a la que la CPE envió un escrito en el que dice que no se van a hacer cargo del error del banco, y el banco, que si se presentó, dice que lo arregle la cooperativa porque es a la que le entraron los dos pagos”, añadió.

“Me siento rehén de las dos instituciones, del Banco de La Pampa porque cobro ahí el sueldo cómo docente, y de la CPE, porque es la única que te brinda la luz”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios