Rechazar la renuncia y consentir la desprotección estatal.

(Por maría José Ring)— En un artículo anterior* (la locura y Milei) mencionaba que son unas específicas coordenadas socio-históricas las que posibilitan que el cargo de la presidencia de la nación sea ocupado por una figura con las características de Milei. Insistía en que la crueldad desplegada en su discurso y prácticas de gobierno no se explica recurriendo a un diagnóstico psíquico —recurso que tentó a demasiados medios de comunicación— sino que para aproximarnos a una explicación es necesario considerar la instalación y/o aprovechamiento de determinadas condiciones de posibilidad que trascienden sus rasgos subjetivos. Recurrir a un diagnóstico psíquico solo contribuye a simplificar e individualizar un proyecto político de raigambre económico-social.









Entre las decisiones con mayor componente de crueldad hallamos el desmantelamiento de las políticas que otrora han brindado una relativa protección a la clase trabajadora asalariada y a los sectores populares. Esa demolición no ha tenido lugar sin el aval otorgado por parte de algunos sectores sociales. En este sentido cabe interrogarse por los factores que han contribuido a esa complicidad. Es decir, emerge la pregunta sobre qué sucesos han viabilizado que se autorice la desprotección del otro.

Podríamos referirnos a ese “ser en común” o ser/estar en comunidad que desde el último tercio del siglo XX, en un contexto de capitalismo neoliberal financiero, está siendo debilitado a una velocidad e intensidad extraordinaria y que, sin embargo, puede remontarse a los inicios de la modernidad cuando se constituyó el supuesto de un individuo libre, desamarrado, desprovisto de cualquier lazo con la naturaleza, con lo sagrado y con los otros; con capacidad de dominio de sí y de su entorno.

Roberto Espósito, filósofo italiano, indaga respecto del concepto de comunidad rastreando en la etimología del término latino communitas ubicando que el significado de communitas se opone a propio. En este sentido, común es aquello que no es propio. Desde allí señala también que munus -contenido en communitas- refiere al deber de un don; es decir, a una deuda que desde siempre hemos contraído con el otro de manera obligatoria. Llegado a este punto, contraría gran parte de la tradición filosófica y sociológica que al referirse al concepto de comunidad lo remite a una propiedad, a algo que se tendría, a una posesión, una cualidad que sería compartida por quienes pertenecen a esa comunidad: nacionalidad, intereses, un territorio, etc. Esta concepción no solo homogeiniza sino que implanta un cerco con potencial segregacionista que sitúa por fuera de la comunidad a quienes no comparten aquellas propiedades. Partiendo de la deuda que hemos contraído con el otro, Espósito descentra la idea de propiedad para referirse a una desapropiación; ya no a lo que se tiene, sino a una cesión, a una pérdida como posibilitadora del ser en común. En síntesis, communitas refiere, para Espósito, al conjunto de personas a las que une una deuda o un deber.

Ahora bien, en un contexto histórico cuyos rasgos dominantes no son el despropiarse sino apropiarse, no es la pérdida sino la ganancia, no es la cesión, sino el exceso y la acumulación; se evidencian algunas de las razones por las que nos desresponsabilizamos de la protección del otro, nos eximimos del deber que posibilita un ser en común, nos inmunizamos en palabras de Espósito y quizá por ello se avala un proyecto de gobierno que deja a la intemperie a la mayoria.

María José Ring. Licenciada en Trabajo Social. Trabajadora de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de La Pampa.

