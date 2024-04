“Las capas medias también sufren el ajuste y son las que daban trabajo a las cooperativas”

Compartir esta noticia:

Desde la Corriente Clasista y Combativa trazaron un panorama crítico de la situación económica y social. Advirtieron de la falta de trabajo y criticaron a Milei por elegir a los movimientos sociales como enemigos. “La pobreza es cada vez más grande y sus políticas no llegan a los que menos tienen”.

Walter Brandimarte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), trazó un panorama de la situación social y económica y advirtió por un deterioro de las condiciones de vida de la población en general y por una menor demanda de empleo para cooperativas y movimientos sociales, hostigados desde el 10 de diciembre por el gobierno de La Libertad Avanza y sus aliados.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En diálogo con Plan B, Brandimarte lamentó el cierre de organismos nacionales y los despidos impulsados por las políticas de ajuste de Javier Milei. Señaló que La Libertad Avanza eligió como blanco para sus críticas a quienes protestan contra estas políticas de ajuste y en beneficio de sectores más poderosos de la sociedad.

“Este gobierno eligió como blanco a beneficiarios de planes sociales y organizaciones sociales, porque entendía que son las que están en la calle y que estaban peleando. Por eso, congeló los planes sociales en $78.000, lo que produce una licuación de ese plan social ante la inflación. Entonces, esos planes, van a desaparecer. Es la forma que encontró el gobierno para castigar a los pobres y sacarles la asistencia”, evaluó.

“Además, hay una gran inflación, aumento de tarifas y una ausencia de alimentos para comedores en merenderos, lo que confirma las políticas no llegan a los que menos tienen. No hay trabajo, ni changas, cada vez más desocupación y hambre y el ajuste es feroz”, evaluó.

“Tampoco hay ayuda ni programas de Nación que alcance al barrio. A eso, hay que sumarle el vaciamiento y despidos en organismos del estado que, a la Provincia, le provoca una situación de emergencia, porque al no haber organismos nacionales que funcionen no hay políticas nacionales que lleguen a la Provincia y hay un vacío que no sé quién se va a hacer cargo”, advirtió el referente de la CCC.

“Ese vaciamiento del estado nacional en el INADI, en Desarrollo Social, entre otros organismos, producen mucho daño y atacan solo al pueblo”, dijo Brandimarte.

En cuanto a la falta de trabajo, Brandimarte dijo que ya se siente en la ciudad. “Hoy cuesta muchísimo conseguir algo. Las capas medias son las que también sufren el ajuste y son las que les daban trabajo a las cooperativas. Por eso, es muy necesario que el estado municipal o provincial, dé trabajo a las cooperativas para que se desarrollen. Son muchas las familias que viven de una cooperativa”.

“Lamentablemente, en este camino, donde la pobreza es cada vez más grande, donde hay un 52% de pobres, las capas medias también entraron bajo la línea de la pobreza y eran quienes generaban changas y trabajos. Hoy, una familia necesita $850.000 para vivir y son muy pocos los que lo tienen”, cerró Brandimarte.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios