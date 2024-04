Rodrigo Genoni: “la Argentina culturalmente va a defender la Universidad Pública y gratuita”

Compartir esta noticia:

El secretario general del CEC manifestó su adhesión a la marcha de hoy en defensa de la universidad pública y criticó a Javier Milei. “Yo quiero un estado que esté presente, que financie las universidades, el CONICET y a los investigadores. Si queremos que un país progrese, en estas cosas hay que invertir. Milei le erró con esto”.

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni, dialogó con Plan B y dio detalles de su reunión con Francisco Marull, decano de la FCEyJ de la UNLPam, en el marco de la organización de la Marcha Nacional Universitaria para manifestar su apoyo a la educación pública, libre y gratuita.

“Me reuní con él, que conoce mi historia. Sabe que soy egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y que viví en un Hogar de Niños que era financiado por el gobierno nacional. Incluso en ese Hogar me dieron una beca en el primer año de la secundaria y, además, terminé el secundario con la ayuda de la ENET (Escuela Nacional de Educación Técnica).

“Luego de terminar la secundaria, me vine a estudiar de contador a la UNLPam. Mi hermano ya estudiaba acá con una beca. Yo no tuve una, pero con esfuerzo, haciendo una pasantía y trabajando, había una situación que me permitía a mí ingresar a la Universidad y no me cobraba arancel, ni nada por el estilo”, agregó a Plan B.

“Eso me permitió a mí recibirme en el 2003 de Contador. No puedo no ser empático con los alumnos de hoy, hijos de trabajadores, hijos de quizás muchos empleados de comercio que están estudiando, que necesitan la Universidad en La Pampa y que si no tiene fondos funcionar, no van a tener alternativas de adónde pueden ir a estudiar”, analizó el secretario general del CEC.

“Nadie puede negar el trabajo territorial que ha hecho la UNLPam no solo en Santa Rosa, sino en los pueblos, a través de sus propios gabinetes. La reunión con Marrull tuvo que ver con esto: con el apoyo personal y luego, teniendo en cuenta la cuestión ideológica, del tipo de un estado presente en la educación”, dijo Genoni.

“Yo quiero un estado que esté presente, que financie las universidades, el CONICET y a los investigadores. Si queremos que un país progrese, en estas cosas hay que invertir. Después, si alguien quiere hacer un análisis sobre la calidad de gestión, es otra cosa. Lo mismo si se quieren analizar la currícula universitaria, las carreras que necesita el país, la oferta de profesionales analizadas por territorios, es otra cuestión, pero nadie puede negar que la universidad tiene que ser pública y gratuita”, precisó Genoni.

En referencia a las auditorias que plantea La Libertad Avanza, Genoni recordó que las universidades ya son auditadas. “No solo por la Auditoría de la Nación, sino también por la Sindicatura de la Nación y, a su vez, las universidades tienen armados cuerpos de auditorías. Se manejan con quien gobierna en el órgano universitario que está compuesto por docentes, auxiliares, no docentes, docentes titulares y graduados”.

“Es un verso que ha logrado Milei con el tema de ‘basta a la corrupción’, que hay un trabajador que cobre un sueldo y no labura o que hay alguien que cobre un plan social y no le corresponde. Son temas con los que está de acuerdo el 90% de la población, pero con ese discurso berreta, Milei termina ganando la elección. La realidad es que Milei va por otro lado, ya que su fuerte es generar guita para los que más tienen y empobrecer aún más a la sociedad en este país”, criticó Genoni.

“Creo que (con las universidades) le erró. Se metió en un ámbito donde la Argentina culturalmente va a defender a la universidad pública y gratuita porque es la única herramienta de movilidad ascendente que tenemos los trabajadores”, enfatizó Genoni.

En referencia a la marcha prevista para esta tarde, Genoni dijo que asitirá y que además hicieron una invitación formal desde el Centro de Empleados de Comercio. “Tenemos muchos profesionales en la Mutual y en el Gremio: contadores, farmacéuticos, administradores de empresas, licenciados en comunicación, en recursos humanos, todos recibidos en la universidad pública”.

“Entonces, ¿De qué estamos hablando? Ni siquiera evalúa que la calidad de profesionales de la UNLPam y de todas las universidades, son las que se nutre el sector privado en sus empresas para crecer. Desfinanciar las universidades es que las empresas, no tengan mano de obra jerarquizada. Le erró por todos lados”, agregó Genoni.

“Yo le preguntaría, como ciudadano y aportante del sector privado con Amusim, ¿Qué hace con la nuestra? Las empresas transportistas necesitan mantenimiento para que los camiones circulen, los del campo necesitan caminos vecinales en condiciones para sacar granos o hacienda, las empresas industriales necesitan subsidios en energía y gas para operar”, opinó.

“Y todos necesitamos una universidad pública y gratuita que nos ofrezca mano de obra calificada para hacer crecer a las empresas y que sean competitivas. Por eso, ¿qué hace él con la nuestra? Porque la nuestra es lo que acabo de nombrar. Es un flaco que no entiende como funciona el sector privado y mantiene un discurso que alguna parte de la población compró, pero que ya se está dando cuenta que esto no favorece a nadie. Necesitamos una nueva alternativa, que sea algo innovador, que sea la voz del pueblo y que nos represente como pueblo”, cerró Genoni.

