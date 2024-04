Viernes 26: Invitan al segundo concierto de gala de la Banda Sinfónica

Compartir esta noticia:

Con un concierto de música original para banda, la cita será este viernes 26 de abril a las 21, en el Teatro Español, con entrada libre y gratuita.

La Banda Sinfónica de la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa continúa brindando sus conciertos de Gala de la Temporada 2024, que se llevan a cabo los últimos viernes de cada mes en el Teatro Español de la ciudad de Santa Rosa (H. Lagos 44).

Acción solidaria

En la presente temporada de conciertos se invita de manera voluntaria a llevar un alimento no perecedero, que luego se pondrá a disposición del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, organismo que hará que lo recaudado llegue a quienes más lo necesiten. De esta manera el concierto posibilita y genera una acción empática y solidaria.

Programa

El programa atraviesa tres siglos, desde el origen hasta nuestros días con obras emblemáticas “en donde podremos apreciar la evolución de todos los elementos compositivos que también han forjado y construido la actualidad de las bandas de concierto”, señaló Muchi Gerez, director Coordinador de la BSLP.

Los músicos abordarán:

Bach´s fugue a la cigue. Johann S. Bah – Transcripción de Gustav Holst.

Folk Song Suite. Ralph Vaughan Williams.

1- March – “Seventeen como sunday”.

2- Intermezzo – “ My bonny boy”.

3- March – “ Folk songs from Somerset”.

Second Suite in F for Military Band. Gustav Holst.

1- March.

2- Song without words “I´ll love my love”.

3- Song of the Blacksmith.

4- Fantasia on the “Dargason”.

Colonial Song de Percy Aldrige Grainger.

Second Suite for Band (Latino – Mexicana). Alfred Reed.

1- Son Montuno.

2- Tango.

3- Guaracha.

4- Pasodoble.

