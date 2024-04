Ardohain en la cena de la fundación Libertad, con Mirtha y “Pampita”

Compartir esta noticia:

El diputado nacional del PRO La Pampa, Martín Ardohain, fue uno de los invitados a la cena en la que el presidente Milei volvió a decir que avanzará con su proyecto más allá del Congreso de la Nación y en la que se ufanó y regodeó, ante los empresarios del círculo rojo, del severo ajuste económico y social.









Ardohain fue uno de los dirigentes invitados a la cena de la Fundación Libertad que lo tuvo a Javier Milei como el personaje principal de la jornada. Allí se encontró con su prima, la modelo “Pampita” Ardohain, y se dio el gusto de fotografiarse con Mirtha Legrand.

“En la cena anual de Fundación Libertad tuve el agrado de conversar con Mirtha Legrand y compartir el recuerdo de mi abuela Yaya, que me hacía poner canal 13 a las 10 de la mañana y no me dejaba cambiar de canal, esperando verla a las 13hs. ¡Gracias Mirtha!”, resaltó en su red social X.

En Instagram también compartió una fotografía con “Pampita”. Hace unos días, el diario La Nación descubrió la carrera de “Cato” al que presentó como “el primo de ‘Pampita’”. En la cena, el pampeano se codeó con Mauricio Macri, Karina Milei, Patricia Bullrich, y los empresarios que ostentan el poder económico en Argentina.

Ardohain es uno de los diputados del PRO que ya anticipó que votará la ley bases y que votó a favor del DNU.

Con esos instrumentos legales el presidente suspendió toda la la obra pública, la violación de los contratos vigentes, la modificación de la ley de alquileres, los tarifazos en servicios públicos y la apropiación de recursos provinciales.

El gobernador Sergio Ziliotto informó que el Presidente se apropió de recursos coparticipables y se quedó con 24 mil millones de pesos de los y las pampeanas. Ante esas medida, el gobierno pampeano ya hizo una demanda para cobrar los fondos de las cajas previsionales y exige, por la vía administrativa, que cese el recorte ilegítimo de los recursos coparticipables.

