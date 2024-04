El PRO-MID contra la reactivación de la obra pública: “festival de corrupción”

Compartir esta noticia:

El bloque PRO-MID no acompañaron el proyecto del Ejecutivo para declarar la emergencia en la obra pública y que el gobierno pampeano pueda hacerse cargo de dar continuidad a las obras paralizadas por el presidente Javier Milei.









La Legisltarua provincial aprobó hoy, con los votos de la mayoría oficialista, el proyecto para recuperar la obra pública. El PRO-MID y la UCR votaron su dictamen, y la diputada de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, en contra.

El bloque PRO – MID rechazó el proyecto del Ejecutivo y como alternativa optó por su propia iniciativa. “Pusimos en consideración dos mociones: la realización de obra pública con control y la realización de obra pública sin control. El oficialismo eligió la segunda opción”, explicó la jefa del bloque María Laura Trapaglia. Y enfatizó, “el límite no es la obra pública sino la utilización discrecional de los fondos por parte del Poder Ejecutivo”.

Trapaglia manifestó que “desde un primer momento, todos los diputados de nuestro bloque demostraron voluntad para apoyar la iniciativa oficialista. Siempre se buscó la continuidad de las obras, apoyamos que se hagan esfuerzos para mantener las fuentes laborales por un lado, para que no se pierdan las inversiones en obras ya iniciadas por otro y, finalmente, para que puedan terminarse las mismas en tanto sabemos de la importancia de muchas de ellas en la vida de los pampeanos”.

Y agregó: “hasta hoy tuvimos la esperanza de que el Poder Ejecutivo sepa que la provincia no es su feudo y que lo que sucede en esta legislatura no es un mero acto administrativo”.

La legisladora opositora aseguró que el proyecto “en general va en el mismo sentido que el presentado por el oficialismo, solo que tiene una sutil pero sustancial diferencia que está dada por lo que nosotros consideramos es fundamental a partir de lo que nos ha pedido la ciudadanía, y que se resumen en permitir gestionar extremando los recaudos para que los actos del estado – en este caso los referidos a la obra pública – no sean lo que la conciencia popular identifica como un “festival de corrupción y favoritismo a empresarios amigos”.

“Por muchos años hemos debido escuchar que han sido “administradores sagaces y previsores”, que La Pampa tiene autonomía y que incluso han formado un fondo anticíclico del que nunca han dado verdaderas precisiones. Cuesta creer que sí fueron previsores y buenos administradores, en 4 meses debamos incluir en emergencia a la totalidad de obra pública provincial y que esta situación los haya sorprendido”, dijo Trapaglia.

Y argumentó que “una declaración de emergencia no puede ser tomada como un “vale todo”. Por eso, nuestro dictamen deja en claro que no se declara una emergencia en general sino que refiere a la obra pública que se detalla en el Anexo, y que los controles de los organismo pertinentes y la aplicación de leyes referidas a ellos no pueden evitarse”.

“Consideramos que una vez más el Gobierno Provincial ha mostrado su maquiavélica forma de llevar adelante la política, entre bambalinas fuerzan la no aprobación de la ley pero públicamente reniegan de ello”, sostuvo Trapaglia.

Y concluyó, “estábamos todos de acuerdo hasta que le pedimos precisiones al Poder Ejecutivo y no quiso, no supo o no pudo darlas acostumbrado como estuvo durante años a no hacerlo, pero la realidad hoy nos obliga y los obliga a ellos a modificar las formas para poder avanzar en un futuro mejor para todos los pampeanos”.

