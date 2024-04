Kohan: “la tierra no es plana, el sol sale por el oriente y las vacunas salvan vidas, se terminó la discusión”

Compartir esta noticia:

El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan participó de la 14º Feria de Salud en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico e hizo una fuerte defensa de la salud pública.









En esos términos se refirió el ministro de Salud, Mario Kohan, al defender la salud pública. «Sin educación, sin salud, no hay comunidad sólida que lleve adelante ninguna sociedad», aseveró al participar de la 14º Feria de la Salud «Mi salud, mi derecho», en el Hospital Gobernador Centeno de General Pioco.

“Si pensamos, como reiteradamente lo declama el gobernador Sergio ziliotto, a la salud como una construcción social, que verdaderamente lo es, ustedes son el fiel reflejo y la clara demostración de que todos construimos salud. La salud no depende de un ministro, de un ministerio, no depende de un gobierno, depende de una construcción social, es claro, está definido, no hay mucha discusión, es como cuándo se pide defina en pocas palabras qué opina de la vacunación, y se puede decir que la tierra no es plana, el sol sale por el oriente y las vacunas salvan vidas, se terminó la discusión”, manifestó el titular de la cartera sanitaria provincial.

El viernes por la mañana a tuvo lugar la 14° Feria de la Salud “Mi salud, mi derecho”, en las instalaciones del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno, de la ciudad de General Pico. Diferentes stands se dispusieron para el disfrute de la comunidad, con participación de los diversos servicios y demás integrantes de la sociedad.

El acto de apertura fue encabezado por la vicegobernadora de la Provincia, Alicia Mayoral, y el ministro de Salud, Mario Kohan, quienes estuvieron acompañados por los directores del Establecimiento, Esteban Vianello y Roberto Bertone, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Martín Balsa, el viceintendente, Alberto Campo, concejales, concejalas, demás funcionarios provinciales y municipales, integrantes del equipo de Salud, de la Cooperadora, vecinas y vecinos de la ciudad.

El Centeno recibió la certificación de Salvaguarda Ambiental por la gestión de residuos biopatogénicos

Kohan destacó el hecho de que el Gobernador Centeno sea el primer hospital en La Pampa en recibir el galardón de salvaguardia ambiental, cumpliendo los requisitos exigibles para el tratamiento de residuos biopatogénicos, “no es un lujo, es un honor, es el reflejo de un trabajo enorme y silencioso que hace la gente, y están contribuyendo al cuidado de la comunidad con una eficiencia que ha permitido lograr esa distinción. Mi particular felicitación al grupo de trabajo y al Hospital”.

A modo de cierre, el ministro de Salud manifestó su alegría de visitar General Pico, “compartir el Hospital con ustedes para mí es un honor, es la tercera vez que vengo a este tipo de actividad y lo hago con mucha alegría”. Adhiriendo a las palabras de la vicegobernadora, pidió cuidar el Hospital y lo que la Provincia de La Pampa está dando a la comunidad.

Vicegobernadora

Mayoral destacó la posibilidad de desarrollar esta Feria, expresando que “uno tiene asociada la salud con no tantas sonrisas, con tanta algarabía, está hermoso es como que el Hospital está de fiesta. Agradecer a quienes se ponen esto al hombro a diario, decirles gracias, muchísimas gracias, pero no solo por esto sino por el día a día, hoy más que nunca estar parados para que la salud sea un derecho y para que a las pampeanas y pampeanos no nos falte”.

“Agradezco la empatía, porque no solamente es medicamento, es la mano tendida, es la sonrisa y es el decir acá estoy. Tratar de que más que nunca seamos un equipo, estoy feliz de verlos, estuve recorriendo la obra y creo que hay un antes y un después en Pediatría, felicitaciones porque es maravilloso, tenemos salud, vamos por más salud; los derechos hay que cuidarlos y para eso estamos todos nosotros”, concluyó.

Director del Hospital

Vianello tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, oportunidad en la que agradeció la presencia y destacó que cada presentación de la Feria es una nueva experiencia para disfrutar y aprender.

Previo a las palabras el presidente del Concejo Deliberante, Alberto Campo, entregó la Resolución 14/2024, que declara de interés del Concejo esta 14° Feria de la Salud, la misma fue recibida por los directores de la institución sanitaria provincial. Finalmente tuvieron lugar una interpretaciones artísticas, para luego dar inicio con la recorrida, de la que formaron parte, además, diversas delegaciones escolares.

