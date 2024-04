Principales puntos de la Ley Bases: reforma laboral, privatizaciones y un paquete impositivo que incluye Ganancias

Compartir esta noticia:

Empezará a tratarse este lunes en una maratónica sesión. El oficialismo buscó consensuarla con la oposición para lograr su aprobación. Todavía persisten diferencias en algunos artículos.









El Gobierno busca dar un paso clave en el Congreso: este lunes comenzará una maratónica sesión en Diputados para someter a votación una versión acotada de la Ley Bases, con reforma laboral y paquete fiscal incluido.

El texto principal quedó en 232 artículos mientras que las medidas fiscales suman 112 artículos más. ¿Cuáles son los puntos principales de ambas iniciativas?

Delegaciones

Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.

Privatizaciones

A último momento el Ejecutivo eliminó el Banco Nación del listado, el cual generaba amplio rechazo. Quedan sujetas a privatización total Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U.

Sujetas a privatización o concesión quedaron AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

La Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) solo pueden volverse mixtas, con control del Estado.

La Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas y la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso deberá controlar el proceso.

Moratoria previsional

Se deroga la moratoria previsional aprobada durante el Gobierno de Alberto Fernández, por la cual personas que no alcanzaban los años jubilatorios podían entrar a un esquema de pago y poder jubilarse. Pero a pedido de la UCR se crea la a Prestación de Retiro Proporcional en el que las personas que no alcanzan a cumplir los 30 años de aporte, cuando lleguen a los 65 años -cuando empieza a cobrarse la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)- también cobren un proporcional por los años que aportaron.

Impuesto a las Ganancias y Monotributo

El impuesto a las Ganancias empieza a pagarse a partir de un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados. Después de una ardua discusión -porque el oficialismo quería que la actualización sea anual- se fijó que en lo que queda del año el ajuste por inflación (IPC) será trimestral (en septiembre) y después cada seis meses.

El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) actualiza los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300% y 330%. El ingreso tope anual sería de $ 68 millones, con la novedad de que será para actividades de comercio y servicios por igual.

Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI)

Es para inversiones iguales o superiores a u$s 200 millones. Obtienen beneficios fiscales, aduaneros y cambiario. Entre ellos, una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25% y la contabilización del 100% del Impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de Ganancias.

Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, parte de la oposición dialoguista que aportaría votos clave para la Ley Bases. Foto APMiguel Angel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, parte de la oposición dialoguista que aportaría votos clave para la Ley Bases. Foto AP

Bienes Personales

Los cambios contemplan una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto y una disminución en las alícuotas. Según el proyecto, el mínimo no imponible subirá de $ 11 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $ 56 a $ 350 millones.

Hay un programa de pago adelantado de 5 años con una tasa reducida, que después habilita el «equilibrio fiscal», con el pago de un porcentaje muy bajo para el contribuyente hasta 2038.

Se incluyó un beneficio para el contribuyente cumplidor, de medio punto de alícuota.

Blanqueo y Moratoria Fiscal

El blanqueo permite regularizar activos no declarados hasta US$ 100.000 sin pagar el impuesto especial. Contempla alícuotas progresivas hasta el 15 % para montos superiores a US$ 100.000

En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%; y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.

La moratoria permitirá pagar las obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago.

Disolución, fusión o modificación de organismos públicos

El proyecto faculta al Ejecutivo a disponer la disolución total o parcial, fusión, escisión, modificación o transferencia de organismos de la administración central o descentralizada del estado. Pero a pedido de la oposición se escribió un listado con los órganos que el estado no va a «poder tocar».

No podrá disponer la disolución del CONICET; el Laboratorio Malbrán, la ANMAT, el INCAA, el ENACOM, el INCUCAI, el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Intervenciones

Se faculta al Ejecutivo a poder intervenir por el plazo de un año, organismos descentralizados con exclusión de las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Unidad de Información Financiera (UIF) y las instituciones de la seguridad social.

Discusión de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, con el kirchnerista Germán Martínez, durante la sesión en la que fracasó la Ley Ómnibus. Foto EFE Discusión de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, con el kirchnerista Germán Martínez, durante la sesión en la que fracasó la Ley Ómnibus. Foto EFE

Fondos fiduciarios

Se autoriza al Poder Ejecutivo a unificar, modificar, o liquidar los fondos fiduciarios públicos. Para que, como pasó en febrero, este artículo no haga fracasar la ley., se fijo, a pedido de la oposición y sobre todo de los gobernadores, que si disuelven un fondo que era financiado por una asignación específica se coparticipe. Si se disuelve un fondo financiado por una asignación específica de un tributo no coparticipable el tributo volverá a ser destinado al Tesoro Nacional. Otro punto importante: quedó excluido el Fondo de Subsidios «zonas frías» que es el que beneficia a los consumos residenciales de gas de las provincias del sur.

Reforma Laboral

Entre los puntos principal se extiende el periodo de prueba -actualmente de 3 meses- a seis meses. Con la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo puedan ampliar hasta 8 meses en los casos de empresas de 6 a 100 trabajadores.

Se eliminan las multas por trabajo no registrado. Esto se aplica si el empresario blanquea a aquellos trabajadores que tienen en negro. La medida apunta a incentivar el empleo registrado.

La creación de un fondo de cese laboral (tipo UOCRA) para las indemnizaciones. Será opcional por convenio colectivo. También se incluye la posibilidad de contratar un seguro (Fuente: Clarín).

