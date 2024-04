Susana Funes fue ratificada en el Sindicato de Judiciales

Compartir esta noticia:

Encabezó la Lista Blanca, de unidad en el Sindicato de Trabajadores Judiciales.

Las y los afiliados del SITRAJ reeligieron a Susana Funes como secretaria General, quien seguirá al frente del gremio por dos años.

La comisión directiva del SiTraJ, elegida el 26 de abril, quedó conformada de la siguiente manera:

Secretaria General: Funes Susana. Secretaria Adjunta: Miranda Andrea. secretario de Organización: Campos Walter. Secretaria Gremial: Jaime Verónica. Secretario de Prensa: Díaz Bruno. Secretario de Actas: Maldonado Juan. Secretario de Finanzas: Reale Sergio. Secretario de Acción Social y Turismo: Pesce Bernardita. Secretaria Técnica e Investigación: Salvador María Candela.

Vocales: Leduc Darío, Pérez Fabiana, Herrera Silvia, Funes Marina, Dubie Marcos.

Revisores de cuenta: Mercado Mancinelli Diego, Figun Andrea, Alsamendi Claudia, Quintero Martin Marianela, Villamayor Roberto.

Tribunal de Disciplina: Raibur Maximiliano, Echegoyen Natacha, Cepeda Martin, Depaolo María Celeste, Iparraguirre Ricardo.

Congresales F.J.A: Funes Susana, Miranda Andrea, Jaime Veronica, y Reale Sergio.

“Ejercer democráticamente el voto siempre es una gran satisfacción y ver como se expresa los/as trabajadoras, con ganas de apoyar la institución que defiende sus derechos y garantías laborales”, señalaron.

“Sabemos que será un periodo difícil donde deberemos defender derechos ya consagrados por la clase trabajadora, así mismo el salario de los /as Judiciales se viene licuando mes a mes y es una lucha constante para no seguir perdiendo poder adquisitivo, es una discusión que no dejamos de dar con el ejecutivo, debemos recomponer el salarios de los/as campañeras. entendiendo que el único camino es en unidad, porque si no, quedamos a merced de la patronal, tenemos claro que el trabajador tiene que fortalecerse en su institución gremial, para juntos resistir y construir, desde el respeto y la confianza en todos los sentidos”, alertaron.

Por eso “estamos muy contentos comenzando este nuevo periodo donde seguiremos luchando y dando lo mejor de cada uno, gestionando, consensuando y si es necesario como lo hemos hecho en otras oportunidades, luchando por el beneficio de todas/os los trabajadores Judiciales”, finalizaron.

