Crueldad – insensibilidad – decepción

Sin ninguna empatía, el presidente festeja un número antojadizo por sobre el costo social que significa y el gobierno mendocino enrostra la apropiación de un río. Insensibles legisladores opositores hicieron lo que tendrían que haber hecho por lo menos 7 días antes. El giro de di Nápoli.

(Por Javier Urban) – Como pocas veces antes ha quedado expuesto, en los últimos días, algo que supo decir Axel Kicillof, el gobernador de provincia de Buenos Aires, sobre la que con más ahínco el presidente Milei aplica la motosierra, respecto a una característica de esta época y en nuestro país: “la historia juzgará como imperdonable la indiferencia y hasta el goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando”, ratificado en la apreciación que también hiciera el magnífico escritor Martín Kohan: “la crueldad se puso de moda”.









Por un lado, en el inicio de la semana pasada, y como su contribución a los festejos de la pascua judía que iniciaban ese día, el presidente en cadena nacional celebró un mendaz superávit financiero del 0,2% del PBI para el primer trimestre, porque nada dijo de que ese saldo supuestamente positivo lo obtuvo licuando y serruchando jubilaciones y salarios, desfinanciando áreas sociales, de salud y de educación. Nada dijo que cae la inflación, pero también cae la actividad económica, y así no sirve. Que fue a costa del ajuste del salario de los docentes, de los jubilados, de no mandar guita a las provincias, de paralizar las obras, de no pagar la energía. Y descartando la intervención del Estado para apuntar al crecimiento, festejó que “la era del supuesto Estado presente ha terminado”, festejando así que le sacó los remedios oncológicos a los enfermos de cáncer, que recortó el 35% de las jubilaciones y la paga en dos cuotas, que liberó los precios de los combustibles y de las pre-pagas. Festejó la caída del poder adquisitivo, la pérdida del 20% en el salario, los nuevos 3.2 millones de pobres en tan solo tres meses, festejó los tarifazos de luz, la quita de subsidios en el transporte…todo lo que rompieron, lo festejó. E inserto en la moda del goce de la crueldad, ni siquiera deja lugar para preguntarse, incluso suponiendo que fuera cierto lo de ese superávit, ¿vale la pena esta pobreza y miseria planificada para un 0.2 de superávit? ¿Vale la pena esto?

Otro contundente ejemplo de cómo la crueldad se puso de moda fue lo que hicieron el viernes en San Rafael, Mendoza. Allí, el gobierno de esa provincia estrenó un documental promocionándolo como la obra cinematográfica que representa un homenaje al río, recurso indispensable y finito, fundamental para el oasis sur y toda la provincia de Mendoza. Sádicamente dicen que «durante casi una hora y veinte minutos, la narración recorre la historia de un río y su comunidad, en la totalidad de su extensión. Atuel es la historia de un oasis, de una vida totalmente dependiente del agua». Al estreno de este documental hay que sumarle lo que el gobierno pampeano constató a principios de marzo, en la época de la vendimia, cuando se corta el riego porque se está en el inicio de la cosecha, y advirtieron que el gobierno mendocino le enviaba a una sola bodega del sur de esa provincia, más agua de lo que manda la Corte, en su fallo de 2020, que llegue a La Pampa, que son 3.2 m3 por segundo en el límite interprovincial.

Y también se puede sumar a esta crueldad que se ha puesto de moda que, en el dictamen de la comisión parlamentaria que consiguió el gobierno para la devaluada pero peligrosa ley de bases, gracias a los amigables diputados dispuestos a -como dice la revista Barcelona- encargarse de arrastrarse por los pisos de la Casa Rosada para así limpiarlos y ahorrar en ese concepto, el oficialismo incorporó en el capítulo fiscal la reversión de la baja del impuesto a las ganancias, que había dispuesto en plena campaña electoral el exministro de economía, Sergio Massa, que había significado para las provincias -una de las más perjudicadas es La Pampa- una notable pérdida en la coparticipación federal de impuestos. Pero, en ese capítulo de la ley que hoy tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, se incorporan tres cambios al impuesto que grava a los bienes personales: un premio a los cumplidores -en paralelo al blanqueo-, una facilidad de pagos para anticipar los pagos de los próximos años y una baja de alícuotas en lo sucesivo, que reducen progresivamente su recaudación, llegando a una disminución de más del 0,60% del PBI en 2028, mientras que la recaudación del impuesto a las ganancias se prevé en un 0,50% del PBI. O sea, la coparticipación se reducirá aún más, cuando la perversa promesa era que se volvía a instalar el impuesto a las ganancias para mejorarle ese reparto legal a las provincias.

Todo eso preocupa y ocupa al gobernador Sergio Ziliotto. Primero, lo desvela que el desastre totalizador de la avanzada destructiva cuente todavía con el respaldo de franjas de la población considerables, aunque sea por resignación; y que el logro social, manifestado en las calles de todo el país, y que tanto celebró por cómo se reflejó en La Pampa, en la movilización universitaria, que fue de una enorme magnitud emblemática, no tenga su correlato político sin que se advierta quiénes y cómo podrían vehiculizar ese logro.

Frente a la conducta de apropiación del agua y del manejo absoluto, unilateral e ineficiente de Mendoza, que a todas luces no tiene una imposibilidad fáctica como siempre ha planteado de que la cuenca es deficitaria, sino que claramente hay agua en la cuenca, siempre la ha habido, y puede cumplir con el fallo tranquilamente sin alterar ninguno de los usos productivos en la zona mendocina, Ziliotto golpeó la mesa, dijo “no se aguanta más” y mandó a hacer una nueva presentación en la Corte reclamando por la cantidad de agua que recibimos del Atuel.

Y respecto al capítulo fiscal, contundentemente posteó «pierden las y los trabajadores, pierden las provincias, ganan los poderosos, más exclusión social, menos federalismo. Sin dudas hay un plan económico y está claro» para cerrar diciendo «defenderemos La Pampa más que nunca». Pero, como lo hemos venido diciendo, no puede más que eso. Ni siquiera puede armar estrategia alguna con sus legisladores, porque sólo tiene dos de un total de cinco. Aunque, la vida suele dar sorpresas y ¿por qué no podría haber otra? después de que en la semana, tras la marcha del martes, la radical Marcela Coli se sentara en su banca ante la convocatoria de Unión por la Patria para discutir el presupuesto universitario que, entre otros, naturalmente los Martín, Ardohain y Maquieyra, dejaron sin quorum. Pero la decisión de Coly, lógicamente no dependía de lo que pudiera decidir Ziiotto.

De todos modos, tanto Coli -aun absteniéndose en la votación-, como Ardohain y Maquieyra, dejaron más que expuestos a sus correligionarios de la legislatura pampeana al no oponerse a la ley bases que en sus primeros artículos delega facultades especiales al Poder Ejecutivo “en materia administrativa, económica, financiera y energética” con el compromiso de “informar mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”. O sea, le estarán otorgando a Milei lo mismo que se negaron a brindarle al gobierno provincial, la declaración de emergencia en obras públicas sin control previo. En el Congreso le estarán permitiendo a Milei -que informe los “resultados obtenidos”- lo que a Ziliotto no querían facilitarle, que el control lo hiciera el Tribunal de Cuentas una vez avanzadas las obras. Y a Milei le votaron esas emergencias por un año, mientras que en La Pampa la emergencia será sólo por 6 meses.

Aunque hubiera habido otras negociaciones que expliquen lo inentendible, los diputados radicales, macristas y tiernistas, expusieron toda su insensibilidad la semana pasada, cuando dieron quorum para que se concretase la sesión no programada en el ritmo quincenal que las mismas tienen, y siete días después de haber negado el quorum que lo hiciera posible, esta vez permitieron el tratamiento del proyecto que las familias de los obreros de la construcción y los empresarios del sector les imploraron una semana antes.

Fue la diputada Liliana Robledo, que se crió en familia de albañiles, la que los expuso. “Permítanme dudar de aquellos que dicen que tienen sensibilidad, porque han demostrado claramente que, en el tratamiento de esta urgencia, de esta emergencia, porque es realmente una emergencia, han dilatado con cuestiones superfluas y banales, como, en principio, la conformación de las comisiones, el tratamiento de este proyecto, cuando realmente, la situación es desesperante para muchas familias”, les dijo.

La oposición con la egoísta postura de que “no les daremos un cheque en blanco para que, sin licitación, hagan cualquier obra, incluso el Megaestadio” dejaron una semana entera más sin trabajo a los constructores. Pasaron casi dos meses desde que el Poder Ejecutivo mandó el proyecto a la Cámara y ahora que lo pudieron aprobar, casi que se tornará en abstracto porque la ley bases, que macristas y radicales van a aprobar, contempla que “las autoridades nacionales les entregue a sus pares de las provincias el manejo de las obras públicas que ya estén avanzadas, para que las jurisdicciones las puedan completar con fondos propios”.

Como varias cosas más que en el peronismo pampeano son difíciles de entender, llamó la atención que ni uno solo de quienes numerosamente coparan la tribuna del recinto de sesiones una semana antes, reprochándoles a los legisladores no tratar sobre tablas la ley de emergencia, se hubiera hecho presente en la sesión donde sí se debatió y se aprobó la necesaria emergencia para que los obreros puedan volver a trabajar. Algunas voces marcan un descontento de sectores internos que se sorprendieron por la actitud de las barras dirigidas por Roberto Robledo que hasta increpó a los diputados en aquella frustrada sesión. Varios de los que el jueves votaron a favor de la normativa, todos oficialistas, acusaban al gobernador de ser quien liberó a Robledo para que una semana antes metiera esa presión, que a otros sectores llamativamente disgustó. Por eso las tribunas vacías en el día decisivo.

La interna peronista viene dando sacudones que serían impropios en un partido gobernante sobre el que se blande la motosierra de Milei capaz de generar tanto daño que entusiasma a la oposición con la posibilidad de que el sufrimiento de pampeanos y pampeanas, los predisponga a darles la chance de terminar con el invicto peronista.

En ese contexto, el solo hecho de que lo que comenzó como la juntada de un par de compañeros intendentes dispuestos a disfrutar del fruto de alguna carneada seguido por un bien regado asado, que se fue agrandando en número en sucesivos encuentros, haya terminado en la lectura de que se trata de una liga de intendentes dispuestos a armar futuras candidaturas, habla de la tensa relación existente en un oficialismo del que la gente, naturalmente, espera inmerso en otras problemáticas y no en las electorales tan lejanas en todo sentido.

Con decepción han vivido quienes se identifican con el kirchnerismo en La Pampa que, en el fin de semana en que Cristina volvió a la escena pública, en Quilmes, a 21 años de las elecciones que llevaron a Néstor a la Casa Rosada, en la que fue su primera aparición en un acto desde que asumió Milei, donde lanzó duras críticas al rumbo del gobierno, acusándolo de «no tener un plan de estabilización» y de ser «anarco-colonialista». Pero también metiéndose de lleno en la reorganización del peronismo llamando a la dirigencia a que «dejen de discutir pelotudeces».

Decepción, decía, sintieron los kirchneristas que con la reaparición de la Jefa poco a poco vuelven a esperanzarse, cuando quienes supieron ser referencias de La Cámpora en Santa Rosa le siguieron, en la semana, dando de comer a quienes permanente e infundadamente apuntan a esa organización por sus modales, sus exigencias, sus formas en la gestión del poder y su estilo mezquino de la rosca entre tres y cuatro.

El intendente Luciano di Nápoli sigue reconfigurando su proyecto, al que no pocos lo ven cada vez más lejos del kirchnerismo, y es su secretaria plenipotenciaria la señalada como responsable de los choques múltiples que tienen con sus funcionarios, otrora hombres y mujeres de su confianza, que terminan fuera de la gestión por no identificarse con el giro de la misma. A los dos secretarios y tres directores que ya se habían plantado renuncia en mano, otros dos dieron el portazo en la semana. Algunos de ellos sustituidos por ex funcionarios de Larrañaga y del Colo Mac Allister cuando era hombre fuerte del deporte del presidente Macri. Pasados esos límties ¿hasta dónde correrá la línea Copete?

